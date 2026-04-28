20,000 ימאים תקועים: פקק עצום של ספינות תועד במצר הורמוז 

התקשורת האיראנית פרסמה תיעוד של ספינות רבות תקועות סמוך למצר הורמוז, בצל המצור המתמשך שהטילה ארה"ב על איראן.

לפי הדיווחים, כ-20,000 ימאים נותרו בימים האחרונים כשהם תקועים בלב הים, כאשר המלחמה מול איראן משבשת באופן חריף את התנועה במצר הורמוז ופוגעת בסחר העולמי בנפט ובגז, תוך יצירת חשש ממשי לבטיחותם.

במצב רגיל, כחמישית מאספקת הנפט והגז הנוזלי בעולם עוברת דרך מצר הורמוז, אולם מאז פרוץ הלחימה חלה צניחה דרמטית בתנועה הימית. לפי חברת המידע הימי Lloyd’s List Intelligence, במהלך השבוע שבין 13 ל־19 באפריל עברו במצר כ־80 כלי שיט בלבד, לעומת כ־130 ואף יותר בכל יום בתקופה שלפני המלחמה.

במקביל, עשרות ספינות הותקפו מאז תחילת העימות, והאו״ם מסר כי לפחות עשרה ימאים נהרגו. למרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בשבוע שעבר על הארכת הפסקת האש ללא הגבלת זמן, ארצות הברית הותירה על כנה את החסימה על נמלי איראן. בתגובה, איראן פתחה בירי לעבר ספינות במצר ואף השתלטה על שתיים מהן.

הארגון הימי הבינלאומי של האו״ם וגורמים נוספים קראו ליצירת מסדרון בטוח לכלי שיט מסחריים במצר, אך בפועל רוב הספינות עדיין אינן מצליחות לעבור. זאת למרות הצהרות איראניות לפיהן המצר פתוח לכלי שיט שאינם נחשבים עוינים.

על פי ההערכות, איראן אף הציבה מוקשים ימיים באזור. טראמפ ציין כי ארצות הברית פועלת לפנותם ואף איים כי “נירה ונחסל כלי שיט שיניחו אמצעי לחימה במרחב”.

המשבר הנוכחי מצטרף לשורת משברים בשנים האחרונות שהותירו ימאים תקועים בלב ים, בהם מגפת הקורונה, הפלישה הרוסית לאוקראינה והתקיפות של המורדים החות׳ים בתימן נגד ספינות בים האדום.