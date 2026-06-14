כיכר השבת
ישראל בכוננות ספיגה

נערכים לירי מאיראן: ההנחיות החשובות של פיקוד העורף - והאם יתקיימו מחר לימודים?

איראן הודיעה על ירי לישראל במהלך הלילה, בצה"ל מאשרים כי ישראל נכנסת לכוננות ספיגה | בעקבות ההערכות הרשמיות, פיקוד העורף הורה על הנחיות חדשות שייכנסו לתוקף | אלו ההנחיות החדשות (צבא) 

3תגובות
יירוט הטילים מאיראן (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מסר הערב כי בתום הערכת המצב, הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף החל מהיום, 14 ביוני 2026 בשעה 18:00 ועד יום שני, 15 ביוני 2026 בשעה 20:00.

במסגרת השינויים הוחלט על פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ למעט קו העימות.

באזור קו העימות - פעילות חלקית, ללא שינוי בהנחיות.

המשמעות היא כי בינתיים, פיקוד העורף אינו מבטל את הלימודים מחר, למרות הצפי לירי מ בשעות הלילה. הדבר אולי מלמד על כך שישראל אינה רואה את חידוש המלחמה באופן מלא בעקבות אי אלו שיגורים מאיראן.

במשטרה עדכנו בעקבות פיקוד העורף כי "משטרת ישראל נערכת לקראת הגבלות התקהלות קהל עד 5,000 משתתפים באירועים המוניים, החל מהשעה 18:00 הערב.

"בהמשך להנחיות פיקוד העורף, ולאור הערכת מצב עדכנית, חל איסור על קיום התקהלות של מעל 5,000 משתתפים.

במשטרת מחוז ת"א התקיימה הערכת מצב ובכפוף להנחיות פיקוד העורף, הוחלט ע"י חברת ההפקה על ביטול ההופעה שתוכננה להתקיים היום באצטדיון 'בלומפילד'.

אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות, לגלות אחריות אישית ולהימנע מהשתתפות באירועים שאינם עומדים בהנחיות שנקבעו."

איראןפיקוד העורףמתקפה מאיראן

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3
בס"ד לא מבין? מה זה משחק של אני מודיע מראש מתי אני יורה? אירנים טיפשים אבל באמת! צריך להפציץ אותם לגמרי בע"ה.
עמי
2
איראן הודיעה על ירי במהלך הלילה? מצוין, לפחות שהטילים יגיעו בשעות השפל של החשמל, חבל להדליק את האורות בממ"ד בתעריף היקר
שמעון
1
אני רק שאלה: אם הטיל האיראני פוגע בדיוק בפקק של כביש 4 בבוקר, הוא מקצר את הפקק או מאריך אותו? לשלוח שאלה לפיקוד העורף?
מוטי

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