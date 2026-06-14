דובר צה"ל מסר הערב כי בתום הערכת המצב, הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף החל מהיום, 14 ביוני 2026 בשעה 18:00 ועד יום שני, 15 ביוני 2026 בשעה 20:00.

במסגרת השינויים הוחלט על פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ למעט קו העימות.

באזור קו העימות - פעילות חלקית, ללא שינוי בהנחיות.

המשמעות היא כי בינתיים, פיקוד העורף אינו מבטל את הלימודים מחר, למרות הצפי לירי מאיראן בשעות הלילה. הדבר אולי מלמד על כך שישראל אינה רואה את חידוש המלחמה באופן מלא בעקבות אי אלו שיגורים מאיראן.

במשטרה עדכנו בעקבות פיקוד העורף כי "משטרת ישראל נערכת לקראת הגבלות התקהלות קהל עד 5,000 משתתפים באירועים המוניים, החל מהשעה 18:00 הערב.

"בהמשך להנחיות פיקוד העורף, ולאור הערכת מצב עדכנית, חל איסור על קיום התקהלות של מעל 5,000 משתתפים.

במשטרת מחוז ת"א התקיימה הערכת מצב ובכפוף להנחיות פיקוד העורף, הוחלט ע"י חברת ההפקה על ביטול ההופעה שתוכננה להתקיים היום באצטדיון 'בלומפילד'.

אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות, לגלות אחריות אישית ולהימנע מהשתתפות באירועים שאינם עומדים בהנחיות שנקבעו."