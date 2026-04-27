אומן החושים הישראלי עוז פרלמן שחזר בשיחה עם BBC את הרגעים בהם מצא את עצמו על הרצפה במרחק חצי מטר מהנשיא.

בזמן שסוכני השירות החשאי הדפו את טראמפ "באלימות", השניים נעלו מבטים בזמן שנשמעו היריות באולם.

​אומן החושים עוז פרלמן מצא את עצמו בלב דרמה ביטחונית בשבת האחרונה, כאשר שכב על רצפת אולם האירועים בוושינגטון במרחק של סנטימטרים ספורים מהנשיא דונלד טראמפ.

בזמן שקולות ירי נשמעו במלון וושינגטון הילטון, פרלמן והנשיא נעלו מבטים בעודם תופסים מחסה. "היינו במרחק של כחצי מטר זה מזה... פנים אל פנים מסתכלים אחד על השני על הקרקע", שחזר פרלמן.

​לדברי פרלמן, הוא חש סכנה מיידית לחייו בזמן שהמתין על הרצפה. "אני שומע יריות וחושב לעצמי, 'אנחנו עומדים למות'", סיפר בראיון ל-BBC. הוא תיאר כיצד סוכני השירות החשאי פעלו במהירות כדי להגן על הנשיא, והדפו אותו אל הקרקע בצורה נחושה. "הם הורידו את הנשיא טראמפ: הייתי אומר בצורה יעילה מאוד - אבל די באלימות", ציין אומן החושים.

​האירוע התרחש בעיצומה של הופעה פרטית שהעניק פרלמן לנשיא, לרעייתו מלניה ולמזכירת העיתונות קרולין ליביט, שישבו סביב שולחן על במה מוגבהת.

פרלמן ניסה לנחש את מספר האותיות בשם התינוק העתידי של ליביט, וברגע שבו קרע את פיסת הנייר כדי לחשוף את התשובה, החלו היריות. בתחילה חשש פרלמן כי מדובר במטען חבלה בשל האופן שבו הסוכנים הסתערו על האזור.

​הנשיא טראמפ, שפונה מהמקום בתוך שתי שניות על ידי מאבטחיו, הציג זווית רגועה יותר לאירוע בראיון לתוכנית "60 דקות". "לא הייתי מודאג", טען טראמפ, "אני מבין את החיים. אנחנו חיים בעולם משוגע". הנשיא שחזר כיצד פעל לפי הוראות האבטחה: "הם אמרו, 'בבקשה תרד למטה. בבקשה תרד לרצפה'. אז ירדתי וגם הגברת הראשונה ירדה".

​בעוד הנשיא חולץ במהירות, פרלמן ושאר הנוכחים בקרבת מקום נאלצו למצוא את דרכם החוצה בכוחות עצמם. המנטליסט תיאר כיצד הוא ושני אנשים נוספים זחלו על הרצפה עד שהגיעו לחוף מבטחים.