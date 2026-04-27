קורע: הנשיא העלה רעיון שיביך ללא תקנה את התקשורת העוינת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע תמיכה ברעיון לשנות את שמה של רשות ההגירה ואכיפת המכס האמריקנית, הידועה בראשי התיבות אייס (ICE), לשם חדש – נייס (NICE). מדובר בראשי תיבות של "הרשות הלאומית להגירה ואכיפת מכס" - שמשמעותו השנייה באנגלית היא "נחמד" או "נחמדה".

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו שיתף טראמפ צילום מסך מתוך פרסום ברשת X, בו נכתב כי "אני רוצה שטראמפ ישנה את 'אייס' ל'נייס' כדי שהתקשורת תצטרך להגיד 'סוכני נייס' כל יום, כל היום". טראמפ הגיב לדברים וכתב "רעיון מצוין!!! תעשו את זה".

דובר מטעם הבית הלבן נשאל בנושא והפנה את כלי התקשורת לפוסט שפרסם טראמפ, ובמקביל החשבון הרשמי של צוות התגובה המהירה של הבית הלבן ברשת X שיתף גם הוא את צילום המסך של הפוסט.

ברקע הדברים, ממשל טראמפ ממשיך לפעול לחיזוק האבטחה בגבולות ולהגברת האכיפה נגד מהגרים בלתי חוקיים. מנגד, בקרב חלק מחברי המפלגה הדמוקרטית נשמעות קריאות לבטל לחלוטין את פעילות רשות ההגירה.

כך למשל, חברת הקונגרס פרמילה ג'איאפל ממדינת וושינגטון כתבה מוקדם יותר החודש כי "'אייס' לא שומרת על הביטחון שלנו. היא מטילה אימה על הקהילות שלנו, עוצרת אזרחים אמריקנים וגורמת לאנשים למות במעצר. יש לבטל את 'אייס'".