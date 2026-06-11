כיכר השבת
אחרי 4 ימים

94 בתי ספר נסגרו, התושבים ננעלו בבתים: דוב הפרא ביפן נתפס

העיר אוצונומיה שותקה למשך ימים כשדוב שחור ענק שוטט ברחובותיה, הביא לסגירת עשרות בתי ספר וגרם לתושבים להסתגר בבתיהם בחרדה | המסע המותח שהחל בשבת הסתיים ביום שלישי בלכידה דרמטית בלב שכונת מגורים, ששמה קץ למצוד שריתק מדינה שלמה (חדשות בעולם)

המטרה היפנית - הדב לאחר שנורה (צילום: רשתות חברתיות)

העיר אוצונומיה, בירת מחוז טוצ'יגי שבמזרח יפן, חזרה השבוע לנשום לרווחה לאחר מצוד אינטנסיבי שנמשך ארבעה ימים.

הדרמה החלה בבוקר יום שבת, כאשר דוב שחור אסייתי זכר, במשקל של כ-100 קילוגרמים ובאורך של כמטר, נצפה לראשונה משוטט ליד פארק ומרכז קניות במרכז העיר.

הדב מטיל אימה ברחובות יפן
הדב מטיל אימה ברחובות יפן | צילום: צילום: רשתות חברתיות

הנוכחות של חיית הפרא בלב האזור העירוני הצפוף, המונה כחצי מיליון תושבים, הובילה לצעדי חירום יוצאי דופן. עיריית אוצונומיה הורתה על סגירת כל 94 בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים הציבוריים בעיר בימים שני ושלישי. גם אוניברסיטת אוצונומיה נאלצה להשבית את כל הלימודים ביום שלישי, לאחר שהדוב אותר משוטט להנאתו בתוך הקמפוס.

במהלך ימי ה"מצור", התושבים היו בכוננות גבוהה וקיבלו הנחיות להסתגר בתוך מבנים וכלי רכב, לנעול דלתות וחלונות באדיקות, ולהימנע מהוצאת אשפה בשעות הלילה.

ניידות משטרה עם רמקולים סיירו ברחובות והשמיעו אזהרות, בזמן שרשתות הטלוויזיה שידרו בשידור חי ממסוקים תמונות של חמושים במגני מתכת ובמקלות ארוכים הסורקים את השכונות.

הדב מטיל אימה ברחובות יפן
הדב מטיל אימה ברחובות יפן | צילום: צילום: רשתות חברתיות

השיא הגיע ביום שלישי אחר הצהריים, כאשר הדוב אותר בחצר של בית מגורים פרטי ברובע היגאשיאנזה. צוות מומחים מגן החיות המקומי, מצויד ברובי הרגעה, ירה לעבר הדוב שלושה חצים.

לאחר שנורה בחץ שפגע במטרה, הדוב הורדם ונלכד בבטחה בסביבות השעה 15:45, הועמס על משאית והוצא מהאזור. למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים.

הדב מפונה מהזירה (צילום: מסך )

לכידה זו היא הפעם הראשונה שדוב נתפס בתוך העיר אוצונומיה. האירוע מתרחש על רקע עלייה מדאיגה בתקיפות ותצפיות דובים ביפן.

משטרהיפןבתי ספרמצורדובים
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