94 בתי ספר נסגרו, התושבים ננעלו בבתים: דוב הפרא ביפן נתפס

העיר אוצונומיה, בירת מחוז טוצ'יגי שבמזרח יפן, חזרה השבוע לנשום לרווחה לאחר מצוד אינטנסיבי שנמשך ארבעה ימים.

הדרמה החלה בבוקר יום שבת, כאשר דוב שחור אסייתי זכר, במשקל של כ-100 קילוגרמים ובאורך של כמטר, נצפה לראשונה משוטט ליד פארק ומרכז קניות במרכז העיר.

הנוכחות של חיית הפרא בלב האזור העירוני הצפוף, המונה כחצי מיליון תושבים, הובילה לצעדי חירום יוצאי דופן. עיריית אוצונומיה הורתה על סגירת כל 94 בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים הציבוריים בעיר בימים שני ושלישי. גם אוניברסיטת אוצונומיה נאלצה להשבית את כל הלימודים ביום שלישי, לאחר שהדוב אותר משוטט להנאתו בתוך הקמפוס.

במהלך ימי ה"מצור", התושבים היו בכוננות גבוהה וקיבלו הנחיות להסתגר בתוך מבנים וכלי רכב, לנעול דלתות וחלונות באדיקות, ולהימנע מהוצאת אשפה בשעות הלילה.

ניידות משטרה עם רמקולים סיירו ברחובות והשמיעו אזהרות, בזמן שרשתות הטלוויזיה שידרו בשידור חי ממסוקים תמונות של שוטרים חמושים במגני מתכת ובמקלות ארוכים הסורקים את השכונות.