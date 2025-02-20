כיכר השבת

עוד כתבות על בתי ספר:

מהפכה חינוכית

|

מהפכה בתל-אביב

||
22

מגלגלים אחריות

||
10

שגרת מלחמה

||
1

זינוק במספר חולי הקורונה

||
20

אחרי בקשת בנט

||
1

"יהיה גל חמישי"

||
9

לחץ חברתי להתחסן

||
58

37 אלף לא מחוסנים

||
13

הצו נחתם

||
7

נתניהו טיפל טוב יותר

||
22

בצל העלייה בתחלואה

||
20

אש בדרום

||
1

יובא לאישור הממשלה

|

"שונה מכל מה שידענו"

||
57

בערים ירוקות וצהובות

||
1

פרסום ראשון

||
5

גם בבתי הספר לבנות

||
34

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר