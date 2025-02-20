בצעד
חסר תקדים,
הפרלמנט הדרום קוריאני
אישר חוק חדש האוסר על שימוש בטלפונים
חכמים במהלך שעות הלימודים | החוק נועד להיאבק בהתמכרות
הדיגיטלית בקרב ילדים ובני נוער ולהגן
על התפתחותם הלימודית והחברתית (חדשות
בעולם)
ראש העיר של תל אביב-יפו, רון חולדאי הכריז על
צמצום דרמטי בשימוש בסמארטפונים בבתי
הספר,
במטרה ליצור סביבת
למידה קשובה ואיכותית יותר.
התוכנית תצא לדרך
בספטמבר 2025,
ותחל בבתי הספר
העל-יסודיים
(חדשות
בארץ)
בתי ספר רבים פועלים במקלטים, חלקם התרוקנו לחלוטין וחלקם נפתחו עם כמות קטנה יחסית לשנים עברו. ויש בתי ספר הפועלים באיזור ללא מרחב מוגן ועברו למתכונת לימודים מרחוק, כמו בקורונה. מבט לפתיחת שנת הלימודים באוקראינה