לראשונה בעולם: דרום קוריאה תאסור בחוק שימוש בסמארטפונים בבתי הספר

בצעד חסר תקדים, הפרלמנט הדרום קוריאני אישר חוק חדש האוסר על שימוש בטלפונים חכמים במהלך שעות הלימודים | החוק נועד להיאבק בהתמכרות הדיגיטלית בקרב ילדים ובני נוער ולהגן על התפתחותם הלימודית והחברתית (חדשות בעולם)

תלמידים בדרום קוריאה (צילום: מסך)

בדרום קוריאה עבר חוק חדש האוסר על שימוש בטלפונים ניידים ומכשירים חכמים במהלך שעות הלימודים בבתי הספר, מה שהופך אותה לאחת המדינות הבודדות המעגנות איסור כזה בחוק.

החוק, שאושר ברוב של 115 קולות מתוך 163 חברי פרלמנט נוכחים, ייכנס לתוקף החל ממרץ 2026. המהלך הוא תוצאה של מאמץ דו-מפלגתי לרסן את התמכרות לסמארטפונים בקרב ילדים ובני נוער, על רקע מחקרים הולכים וגדלים המצביעים על השפעותיה המזיקות.

מחוקקים, הורים ומורים טוענים כי השימוש בטלפונים חכמים משפיע על ביצועי התלמידים בלימודים וגוזל מהם זמן שיכלו להקדיש ללימודים, בניית חברויות ופעילויות שונות. סקר ממשלתי משנת 2024 מצא כי כמעט רבע מ-51 מיליון תושבי המדינה תלויים יתר על המידה בטלפונים שלהם, אך נתון זה כמעט מוכפל – ל-43% – בקרב בני הנוער בגילאי 10 עד 19, והוא במגמת עלייה לאורך השנים.

חבר הפרלמנט צ'ו ג'ונג-הון, שיזם את הצעת החוק, ציין כי ישנן "הוכחות מדעיות ורפואיות משמעותיות" לכך שלשימוש יתר בסמארטפונים יש "השפעות מזיקות ביותר על התפתחות המוח והצמיחה הרגשית של התלמידים".

על אף שהחוק אוסר על שימוש בטלפונים רק במהלך שעות הלימודים, הוא מעניק למורים סמכות להגביל את השימוש בטלפונים גם בשטח בית הספר. כמו כן, בתי הספר יתבקשו לחנך את התלמידים לשימוש נכון במכשירים חכמים.

עם זאת, החוק מאפשר לתלמידים עם מוגבלויות או צרכים חינוכיים מיוחדים להשתמש במכשירי עזר, וכן מתירים שימוש למטרות חינוכיות או במקרי חירום. חשוב לציין כי מדינות אחרות כמו איטליה, הולנד וסין כבר הגבילו את השימוש בטלפונים בכל בתי הספר, ואילו פינלנד וצרפת עשו זאת בקנה מידה קטן יותר.

