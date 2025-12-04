פרשייה חדשה מסעירה את הימין בארה"ב לאחר שוהה בלתי חוקי מהודו, נהג משאית, גרם למותם של שני צעירים, נשואים טריים לאחר רשלנות מצד הנהג.

הרשויות הפדרליות חשפו כי נהג המשאית שהואשם בהריגת זוג נשוי טרי בתאונת דרכים מחרידה באורגון הוא מהגר בלתי חוקי ממוצא הודי.

הזעם התגבר עוד יותר לאחר שהתברר כי מדובר באדם ששוחרר בזמן ממשל ביידן לאחר שקיבל הוראת גירוש - ובכל זאת הונפק לו רישיון נהיגה מסחרי מטעם מדינת קליפורניה האולטרא-ליברלית.

רג'ינדר קומאר, בן 32, נעצר לאחר שמשאיתו התקפלה והתנגשה ברכב פרטי בעיר בנד ב-24 בנובמבר. בתאונה נהרגו ויליאם קרטר ואשתו הטרייה, ג'ניפר לאוור.

המחלקה לביטחון המולדת של ארצות הברית (DHS) הודיעה כי קומאר שהה בארצות הברית באופן בלתי חוקי לאחר ששוחרר למדינה על ידי ממשל ביידן, והגיש בקשת מעצר ("detainer") כנגדו. הרשויות הפדרליות ציינו כי קומאר הוציא רישיון נהיגה מסחרי בקליפורניה וקיבל אישור עבודה כבר בשנת 2023.

האירוע הוביל לתגובה חריפה מצד גורמי ממשל פדרליים המאשימים את מדיניות הממשל ואת מדינת קליפורניה. טרישה מקלפלין, עוזרת מזכיר ה-DHS, מסרה כי "רג'ינדר קומאר, עבריין מהגר בלתי חוקי מהודו, שוחרר למדינתנו תחת ממשל ביידן וקיבל רישיון נהיגה מסחרי ממשרד הרישוי של גאווין ניוסום".

"כמה עוד טרגדיות חסרות שכל חייבות להתרחש לפני שפוליטיקאים המעניקים מקלט יפסיקו לאפשר למהגרים בלתי חוקיים להפעיל באופן מסוכן משאיות סמי-טריילר בכבישי אמריקה?" הוסיפה מקלפלין, שהביעה תנחומים למשפחות הקורבנות והבטיחה כי רשויות ההגירה ימשיכו במאמצים "להסיר נהגי משאיות מהגרים בלתי חוקיים מכבישי אמריקה".

המעצר של קומאר מתווסף לשורה של מקרים דומים בחודשים האחרונים. באוגוסט נעצר הרגינדר סינג, מהגר בלתי חוקי, בגין תאונה קטלנית בפלורידה שגבתה את חייהם של שלושה אנשים. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, נראה הנהג מבצע פרסה באמצע הכביש החד-סטרי, ושניות לאחר מכן רכב מגיע ונכנס בעוצמה במשאית.

באותו חודש, נטען כי פרטאפ סינג, מהגר בלתי חוקי נוסף מהודו, גרם לתאונת שרשרת בקליפורניה בה נפצע ילד בן 5 באורח קשה. עוד דווח כי באוקטובר נעצר ג'שאנפריט סינג, מהגר בלתי חוקי, בגין נהיגה בשכרות לכאורה שהובילה למותם של שלושה בקליפורניה.