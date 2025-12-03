כיכר השבת
דוב שנתקע על עמוד חשמל חולץ על ידי חשמלאי מסור | התיעוד המפתיע

דוב שטיפס על עמוד חשמל בארה"ב חולץ על ידי חשמלאי מקומי | בסרטון שצילמה אשתו ניתן לראות אותו דוחף בעדינות את הדוב באמצעות מקל ארוך, עד שהדוב החל להחליק מטה (בעולם)

חילוץ הדוב שנתקע על עמוד חשמל (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

דוב שטיפס על עמוד חשמל במדינת אריזונה שבארה"ב, והעמיד את עצמו בסכנת התחשמלות, חולץ על ידי חשמלאי שהשתמש במקל כדי להרחיק אותו מהעמוד.

ורנר י’ נויבאואר, עובד ותיק בחברת חשמל מקומית, קיבל דיווח על דוב שנצפה מטפס על עמוד במרכז מחוז קוקיס, וחשש כי החיה עלולה להיפגע ממערכות החשמל הפעילות.

נויבאואר הגיע למקום, ניתק את זרם החשמל מהעמוד, ועלה על מנוף כדי לנסות לגרום לדוב לרדת בבטחה. בסרטון שצילמה אשתו ניתן לראות אותו דוחף בעדינות את הדוב באמצעות מקל ארוך, עד שהדוב החל להחליק מטה וחזר לשטח הפראי שמסביב.

לדברי נויבאואר, זו אינה הפעם הראשונה שהוא מציל דוב ממצב דומה – בשנת 2021 הוא נקרא לטפל במקרה של גור צעיר שנמצא שוכב על גבי עמוד חשמל אחר, וסייע גם לו לרדת בבטחה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

