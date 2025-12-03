כיכר השבת
זעזוע בצרפת

הדלתות ננעלו: 3 נערים התהפכו עם רכבם לתוך בריכה פרטית - ומתו בטביעה

3 נערים התהפכו עם רכבם לתוך בריכה פרטית לאחר תאונה, ומתו מטביעה לאחר שרכבם ננעל | לפי המשטרה, הנהג שאף ככל הנראה גז צחוק לפני הנהיגה, מה שגרם לו ככל הנראה לאבד שליטה על הרכב (בעולם)

אילוסטרציה

תאונת דרכים מזעזעת התרחשה באזור גאר שבצרפת, בה קיפחו את חייהם שלושה נערים צעירים בגילאי 14 עד 19.

לפי הדיווח הרשמי של התביעה הצרפתית, שלושת הנערים מתו בטביעה לאחר שרכבם התהפך לתוך בריכה פרטית, מבלי שיכלו לצאת מהרכב.

הרכב, שנהג בו קטין בן 14, סטה מהכביש, פגע בקיר ונחת הפוך בבריכת שחייה פרטית, כאשר הקורבנות מתו מטביעה לאחר שלא הצליחו לפתוח את הדלתות שננעלו.

החשד המרכזי הוא שהנהג צרך גז צחוק (ניטרוס אוקסיד) לפני התאונה, לאחר שקפסולות של החומר נמצאו ברכב.

שירותי החירום הוזעקו רק ארבע שעות לאחר האירוע, כאשר בעל הבית - אופה במקצועו שעבד בלילה - גילה את הרכב השקוע עם שובו הביתה.

על אף שהתובע תיאר את האירועים כצירוף נסיבות בלתי סביר, נפתחה חקירה רשמית, והגופות נשלחו למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות המדויקת.

