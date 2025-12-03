הפיל נאבק על חייו ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

תיעוד עצוב מסרי לנקה הראה פיל שמתאמץ לשמור את ראשו מעל המים, במהלך השיטפונות הקיצוניים שפקדו את המדינה בימים האחרונים. על פי הדיווחים הפיל הצליח בסופו של דבר להיחלץ בשלום.