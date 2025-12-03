תיעוד עצוב מסרי לנקה הראה פיל שמתאמץ לשמור את ראשו מעל המים, במהלך השיטפונות הקיצוניים שפקדו את המדינה בימים האחרונים. על פי הדיווחים הפיל הצליח בסופו של דבר להיחלץ בשלום.
בכפרים ברחבי המדינה האסייאתית משתמשים תושבים בכלים כדי לפנות בוץ ולחפש גופות של קרובי משפחה וחברים, ימים לאחר שמפולת אדמה הרסה מספר בתים בעקבות סופת הציקלון Ditwah, שגרמה לאבידות רבות במספר מדינות בדרום מזרח אסיה.
מספר הנספים בסופה הקיצונית הגיע ליותר מ-1,200, וצוותי החילוץ וההצלה ממשיכים לנהל מרוץ נגד השעון בניסיון למצוא שורדים אחרונים, ולחלץ את הגופות מערימות הבוץ הבלתי נגמרות. יותר מ-800 בני אדם מוגדרים לעת עתה נעדרים.
בסרי לנקה עצמה מספר ההרוגים עומד על 474, עם יותר מ-350 נעדרים. הרשויות והמתנדבים מספקים מזון, מים וביגוד לאלפי נפגעים נוספים.
0 תגובות