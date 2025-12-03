כיכר השבת
תיעוד טראגי: פיל נאבק על חייו במהלך השיטפונות העזים בסרי לנקה

תיעוד עצוב מסרי לנקה הראה פיל שנאבק על חייו במהלך השיטפונות הקיצוניים שפקדו את המדינה בימים האחרונים |בכפרים ברחבי המדינה האסיאתית משתמשים תושבים בכלים כדי לפנות בוץ ולחפש גופות של קרובי משפחה וחברים (בעולם)

הפיל נאבק על חייו (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תיעוד עצוב מסרי לנקה הראה פיל שמתאמץ לשמור את ראשו מעל המים, במהלך השיטפונות הקיצוניים שפקדו את המדינה בימים האחרונים. על פי הדיווחים הפיל הצליח בסופו של דבר להיחלץ בשלום.

בכפרים ברחבי המדינה האסייאתית משתמשים תושבים בכלים כדי לפנות בוץ ולחפש גופות של קרובי משפחה וחברים, ימים לאחר שמפולת אדמה הרסה מספר בתים בעקבות סופת הציקלון Ditwah, שגרמה לאבידות רבות במספר מדינות בדרום מזרח אסיה.

מספר הנספים בסופה הקיצונית הגיע ליותר מ-1,200, וצוותי החילוץ וההצלה ממשיכים לנהל מרוץ נגד השעון בניסיון למצוא שורדים אחרונים, ולחלץ את הגופות מערימות הבוץ הבלתי נגמרות. יותר מ-800 בני אדם מוגדרים לעת עתה נעדרים.

בסרי לנקה עצמה מספר ההרוגים עומד על 474, עם יותר מ-350 נעדרים. הרשויות והמתנדבים מספקים מזון, מים וביגוד לאלפי נפגעים נוספים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

