יקום מקביל

תיעוד מחריד: עשרות אלפי בני אדם צופים בבן 13 מבצע הוצאה להורג

אדם שהורשע ברצח 13 בני משפחה – ובהם תשעה ילדים – הוצא להורג לעיני קהל שהוערך בכ־80 אלף איש | את הירי ביצע נער בן 13, שאיבד את בני משפחתו באותו אירוע רצח | הנער התבקש להכריע אם להעניק חנינה לרוצח, ולאחר שסירב – ירה במורשע (בעולם)

עשרות אלפי בני אדם צופים בהוצאה להורג (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

במדיה החברתית הופץ בימים האחרונים סרטון מצמרר המתעד הוצאה להורג פומבית באצטדיון במחוז ח'וסט שבמזרח אפגניסטן.

על פי דיווחים של מספר כלי תקשורת בינלאומיים, בהם סוכנות הידיעות AP, אדם שהורשע ברצח 13 בני משפחה – ובהם תשעה ילדים – הוצא להורג לעיני קהל שהוערך בכ־80 אלף איש. את הירי ביצע נער בן 13, שאיבד את בני משפחתו באותו אירוע רצח.

דינו של המורשע, שזוהה בשם מנגאל, נגזר למוות בבית המשפט העליון של אפגניסטן, וההוצאה להורג אושרה על ידי מנהיג הטליבאן, היבתוּללה אחונדזאדה.

בהודעת בית המשפט העליון באפגניסטן נמסר כי נגזר דין קִסָאס – עונש גמול לפי דין השריעה – וכי בסיום ההוצאה להורג נישאו תפילות לחיזוק הביטחון הלאומי וליישום מלא של השריעה במדינה. על פי הדיווחים, בני המשפחה קיבלו את האפשרות למחול לרוצח, אך בחרו בעונש מוות. הנער בן ה־13, שנותר יתום בעקבות הרצח, התבקש להכריע אם להעניק חנינה, ולאחר שסירב – ירה במורשע.

בסרטון נראים עשרות אלפים מצטופפים בתוך האצטדיון ומחוצה לו, ומשמיעים קריאות דתיות נלהבות מיד לאחר הירי.

האו״ם גינה בחריפות את המעשה; שליח האו״ם המיוחד לאפגניסטן, ריצ׳רד בנט, תיאר אותו כבלתי אנושי, אכזרי וסותר את החוק הבינלאומי.

למה האו"ם גינה בחריפות? האם לא צריך להוציא להורג רוצח נתעב שכזה? האם לא ראוי לתת לנער יתום לנקום את דם אביו ואמו ובני משפחתו?? וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזידון עוד
יואל

