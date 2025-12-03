המצנח לא נפתח: אומן האקסטרים הישראלי נהרג בקפיצה בשווייץ

סרגיי שפיצין, אומן אקסטרים ישראלי מוכר בן 35 מאשדוד, אותר ללא רוח חיים בשווייץ. שפיצין, שנודע בתיעודיו ברשתות החברתיות נהרג ככל הנראה לאחר שמצנחו לא נפתח בעת שביצע קפיצת אקסטרים בעמק לאוטרברונן.

שפיצין יצא לרחיפת BASE jumping באזור לאוטרברונן, הנחשב לאחד היעדים המוכרים בעולם לסוגי קפיצות אלו. הוא קפץ מנקודה ספציפית ומסוכנת המכונה "היי אוליטימט'" אשר מוכרת גם בכינוי המצמרר עמק המוות" בשל ריבוי התאונות בה לאורך השנים. אתר זה, המשלב מצוקים בגובה מאות מטרים – זינוק לחלל שמתחתיו קיר הסלע נסוג פנימה.

החשש עלה לאחר ששפיצין, אשר תיעד את פעלוליו (כגון קפיצות מגובה רב והיתלות על מנופים) בסרטונים שהפכו ויראליים, לא חזר לגסטהאוס ולא הגיע לפגישה שתוכננה לו עם חבר מקומי. הטלפון הנייד שלו נמצא בחדרו, אך המצנח לא היה שם.

עם אור ראשון, לאחר חיפושים נרחבים שהתנהלו מהלילה, עלה מסוק לאוויר ואיתר את גופתו מתחת למצוק. החיפושים והאיתור בוצעו בשיתוף פעולה בין משטרת שווייץ והרשויות המקומיות לבין משרד החוץ הישראלי, וצוותים מישראל, כולל יחידת מגנוס איתור וחילוץ ויחידת זק"א 360, אשר מלווים את משפחתו.

בכתבה שפורסמה עליו בעבר, שיתף שפיצין כי תמיד אהב "לחיות על הקצה". הוא אף הזהיר את הציבור שלא לחקות אותו, ואמר כי "החיים עצמם זה הסם הכי גדול, והסם הזה, זה החיוך של ההורים שלכם". למרות שניצל בעבר מנפילה טרגית בגיל 24, הפעם, למרבה הצער, לא ניתנה לו האפשרות לתקן את מסלולו.