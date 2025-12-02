"מכונת כביסה לבני אדם" | ההמצאה היפנית יוצאת לשוק הפרטי

'מכונת הכביסה האנושית' ( צילום: צילום מסך מרשתות חברתיות )

ה"Mirai Human Washing Machine" נראית יותר כמו קפסולת ספא עתידנית מאשר כמו אמבטיה. המשתמש נכנס פנימה, שוכב על מושב מרופד, הדלת נסגרת - ומשם הכל מתרחש לבד. מערכת ממוחשבת מפעילה רצף של שטיפה, קצף, שטיפה חוזרת וייבוש, בלי שהאדם צריך לזוז או אפילו להושיט יד לברז.

במקום סילוני מים חזקים, המכשיר משתמש ב'מיקרו־בועות' - בועות זעירות שחודרות לנקבוביות העור, מסירות שומן, לכלוך ותאי עור מתים, בטכנולוגיה שמוכרת כבר ממחלקות ספא ואמבטיות מתקדמות ביפן. כל התהליך מלווה במוזיקה רגועה, ואנשי החברה מתארים את המוצר ככזה שלא רק "שוטף את הגוף", אלא גם "שוטף את הנשמה". רעיון משנות ה־70 שחזר בגרסת הייטק למרות שהמכונה נראית כמו משהו שיצא מספרות מדע בדיוני, הרעיון עצמו אינו חדש. באקספו העולמי באוסקה בשנת 1970 הציגה חברת Sanyo (שהפכה מאז לחלק מ־Panasonic) קונספט של "מכונת כביסה לבני אדם" שעורר אז לא מעט סקרנות, אך נשאר בגדר גימיק תערוכות בלבד. יו"ר חברת Science הנוכחית, יאסואקי אאויאמה, מספר כי ראה את הקונספט כילד שלא הגיע לבגרות, והחליט אחרי שנים להחיות אותו בעזרת טכנולוגיות של המאה ה־21. באקספו אוסקה 2025 כבר הוצגה הגרסה המודרנית של המכונה, הפעם כקפסולת ספא מלאה - והיא משכה תורים ארוכים של מבקרים שרצו להתנסות בחוויית "מכונת הכביסה האנושית". הביקוש בתערוכה הוא שהוביל להחלטה להפוך את המערכת למוצר מסחרי.

איך זה נראה מבפנים

הקפסולה עצמה אינה קטנה: אורכה כ־2.5 מטר, רוחבה כ־מטר וגובהה כ־2.6 מטר - מספיק מקום לאדם מבוגר לשכב בנוחות. בפנים משולבים מושב רחצה מרופד, מערכת בקרה ומערך סנסורים שעוקבים אחר מצב המשתמש לאורך כל התהליך.

השלבים העיקריים הם:

כניסה ושכיבה במנח נוח

סגירת הקפסולה והתחלת הרחצה במיקרו־בועות

שטיפה עדינה של כל הגוף

שטיפה חוזרת להסרת שאריות

ייבוש אוטומטי חם ומבוקר

במהלך כל הדרך מנגנת מוזיקת רקע, ובחברה מדגישים שהמערכת תוכננה לא רק כפתרון היגייני, אלא כחוויה מרגיעה, כמעט טקסית, שמחליפה את המקלחת המסורתית.

בטיחות: לא רק ניקיון, גם ניטור רפואי

אחד האלמנטים שמבדילים את המכונה ממקלחת רגילה הוא מערך הסנסורים המובנה. לדבריי החברה, המערכת עוקבת אחרי מדדים חיוניים בסיסיים של המשתמש, במטרה לזהות מצבים כמו סחרחורת, מצוקה נשימתית או התקף פאניקה ולהגיב בהתאם - למשל לעצור את התהליך או לפתוח את הקפסולה.

היכולות הללו הופכות את המוצר לא רק לגאדג'ט יוקרה, אלא גם לאב־טיפוס אפשרי למערכות רחצה אוטומטיות בקשישים, מטופלים במוסדות רפואיים ואנשים עם מוגבלויות תנועה. בתרחיש כזה, הקפסולה יכולה להקל על עומס העבודה של צוותי סיעוד ולהעניק רחצה אחידה ובטוחה יותר.

כמה עולה להרגיש כמו כביסה יוקרתית

כמובן, לכל זה יש תג מחיר. הדיווחים מדברים על עלות של כ־60 מיליון ין, שהם בערך 385 אלף דולר לקפסולה אחת. זה רחוק מאוד ממה שהצרכן הביתי הממוצע יכול להרשות לעצמו.

לכן, לפחות בשלב הראשון, המוצר מיועד בעיקר ללקוחות מוסדיים כדוגמת בתי מלון יוקרתיים, ספא ומכוני בריאות, מרחצאות חמים, פארקי נופש ואתרי נופש בעלי אופי חווייתי. שם הוא צפוי להפוך לאטרקציה שמבדלת את המקום ומשדרת חדשנות ופינוק קיצוני.

הצצה לעתיד הרחצה הביתית

למרות שמדובר כרגע בצעצוע יקר לספא ולמלונות, בחברת Science טוענים כי זה רק הצעד הראשון. ככל שהטכנולוגיה תשתכלל ותעבור תהליכי ייצור המוני, ייתכן שיופיעו בעתיד גם גרסאות ביתיות, קומפקטיות וזולות בהרבה. החברה עצמה מציינת כי דגם ביתי הוא יעד עתידי אפשרי.

אם זה יקרה, התפיסה שלנו לגבי "מקלחת" עלולה להשתנות מהיסוד: פחות חדר רחצה רטוב, יותר קפסולה אוטומטית שעושה הכל לבד בזמן שאנחנו עוצמים עיניים ומקשיבים למוזיקה.

עד שזה יגיע לחדר הרחצה הישראלי, ה"Mirai Human Washing Machine" נשארת סמל יפני קלאסי לשילוב בין אובססיה לניקיון, אהבה לגאדג'טים ואמונה שניתן להפוך גם את המקלחת לטקס הייטק מתוזמר.