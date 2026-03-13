בזמן שחברות תעופה מתאימות מסלולים ולוחות זמנים על רקע המתיחות המתמשכת במזרח התיכון. אבל עבור נוסעת אחת, המצב יוצא הדופן הוביל לחוויה שרוב הנוסעים יכולים רק לחלום עליה, לאחר שקיבלה טיסה מסחרית שלמה - כשהיא לבדה.

תיעוד שהעלתה מורה לאנגלית מלטביה הפך לאחרונה לויראלי ברשת לאחר שחשפה שהיא הנוסעת היחידה בטיסה מריגה לדובאי. טיסה עם נוסע אחד בלבד הנוסעת, שזוהתה כמרינה גילה, תיעדה את מסעה ב-8 במרץ בעת שנסעה לדובאי.

בסרטון ששיתפה באינסטגרם, המטוס נראה כמעט סוריאליסטי, שורה אחר שורה של מושבים ריקים לחלוטין, כשעל הסיפון רק נוסע אחד. היא צחקה על הסיטואציה יוצאת הדופן, ותארה את המסע כ"טיסת VIP" בלתי צפויה שלה.

בסרטון נראות שורות ריקות, כשהיא מתמקמת במושב החלון. בשלב מסוים, היא מתבדחת שהטיסה המסחרית הרגישה יותר כמו מטוס פרטי. בכיתוב שהוסיפה על הסרטון, היא כתבה: "כשאתה הנוסע היחיד במטוס לדובאי ב-8 במרץ 2026!".

התגובות ברשת לסרטון שהעלתה נעו בין שעשוע לסקרנות: היו שכתבו על כך שאין צורך להמתין לשירותים וגישה בלתי מוגבלת לחטיפים שעל המטוס. כמה צופים ציינו את החופש לבחור כל מושב לתצפית הטובה ביותר או למרווח רגליים מרבי. משתמשים אמרו שהמרוץ הרגיל על מקום בתאי המטען שמעל המושבים או על שורות מועדפות נעלם כשאין נוסעים אחרים.

מגיבים גם העלו השערות מדוע ציר טיסה עמוס עשוי לטוס כמעט ללא נוסעים משלמים. בין התיאוריות: ביטולים של הרגע האחרון שרוקנו את התא, או שהחברה החליטה להזיז את המטוס לדובאי לצורכי תזמון, או דפוס הזמנות חריג שקרס ברגע האחרון. הסברה ההגיונית ביותר, שגם היא הוזכרה בתגובות, היא שטיסת החזור הייתה מלאה בנוסעים המעוניינים להימלט מדובאי לאור המערכה אל מול איראן.