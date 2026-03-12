כיכר השבת
אירוע מבוים?

צעירה מדי: הביקור הוויראלי של טראמפ בתחנת הדלק מעורר סערה

הניסיון של דונלד טראמפ להצטייר כ"איש של העם" בעצירה שגרתית כביכול בתחנת דלק בפלורידה, הפך לסערה ברשת בעקבות פרטים שנראו "מבוימים" מדי | במרכז המהומה ניצבת סוכנת שירות חשאי צעירה במיוחד, שהגולשים משוכנעים כי היא "נראית כאילו סיימה תיכון אתמול" (חדשות בעולם)

הסוכנת הינה שחקנית?
הסוכנת הינה שחקנית?| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הסוכנת הינה שחקנית? (צילום: רשתות חברתיות )

במהלך סיור בפלורידה, עצר הנשיא בתחנת דלק של חברת "Chevron" כשהוא רכוב בלימוזינה הנשיאותית המשוריינת. עם הגעתו, יצא טראמפ מהרכב ונופף לעבר קהל תומכים שהמתין מאחורי מחסומים שהוצבו במקום. לאחר מכן, נכנס הנשיא למסעדה הממוקמת בתחנה ובירך את הנוכחים שקיבלו אותו בתשואות.

עם זאת, פרטי הביקור עוררו תגובות רבות ומעורבות בקרב גולשים ומבקרים ברשתות החברתיות. חלק מהצופים בתיעוד ציינו כי הקהל במקום נראה לבוש בבגדי עסקים ובשמלות ערב באמצע היום בתוך תחנת דלק, דבר שהוביל לטענות כי מדובר באירוע מתוסרט ולא במפגש מקרי. המבקרים טענו כי מדובר בטקטיקה שנועדה להציג תמיכה ציבורית רחבה.

הנושא המרכזי שעורר עניין ויראלי רב היה צוות האבטחה של טראמפ, ובפרט סוכנת שירות חשאי צעירה שנצפתה שומרת ליד המחסומים בקצה המגרש. גולשים רבים העלו תהיות לגבי גילה וניסיונה המקצועי של הסוכנת, כשהם טוענים שהיא נראית צעירה מדי לתפקיד זה. חלק מהמגיבים אף העלו ספקות לגבי הכשרתה המקצועית של הסוכנת להגן על אישיות בדרג כזה.

התגובות ברשת היו מגוונות; חלק מהמגיבים טענו שהכל הצגה והביקור לא היה ספונטני, בעוד אחרים העלו השערות לא מבוססות שמדובר בחברה של בנו של הנשיא, בארון טראמפ, שמשולבת בצוות.

מנגד, היו גולשים שציינו כי השימוש בסוכנים צעירים אינו דבר חדש בעולם האבטחה וכי היא עשויה להיות בתפקיד תצפיתנית. האירוע ממשיך לעורר דיונים סביב האותנטיות של ביקורי השטח של הנשיא וסביב הרכב צוות האבטחה הצמוד שלו. בפרט לאחר ניסיונות ההתנקשות בטראמפ בשנים האחרונות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

