צעירה מדי: הביקור הוויראלי של טראמפ בתחנת הדלק מעורר סערה

במהלך סיור בפלורידה, עצר הנשיא דונלד טראמפ בתחנת דלק של חברת "Chevron" כשהוא רכוב בלימוזינה הנשיאותית המשוריינת. עם הגעתו, יצא טראמפ מהרכב ונופף לעבר קהל תומכים שהמתין מאחורי מחסומים שהוצבו במקום. לאחר מכן, נכנס הנשיא למסעדה הממוקמת בתחנה ובירך את הנוכחים שקיבלו אותו בתשואות.

עם זאת, פרטי הביקור עוררו תגובות רבות ומעורבות בקרב גולשים ומבקרים ברשתות החברתיות. חלק מהצופים בתיעוד ציינו כי הקהל במקום נראה לבוש בבגדי עסקים ובשמלות ערב באמצע היום בתוך תחנת דלק, דבר שהוביל לטענות כי מדובר באירוע מתוסרט ולא במפגש מקרי. המבקרים טענו כי מדובר בטקטיקה שנועדה להציג תמיכה ציבורית רחבה.

הנושא המרכזי שעורר עניין ויראלי רב היה צוות האבטחה של טראמפ, ובפרט סוכנת שירות חשאי צעירה שנצפתה שומרת ליד המחסומים בקצה המגרש. גולשים רבים העלו תהיות לגבי גילה וניסיונה המקצועי של הסוכנת, כשהם טוענים שהיא נראית צעירה מדי לתפקיד זה. חלק מהמגיבים אף העלו ספקות לגבי הכשרתה המקצועית של הסוכנת להגן על אישיות בדרג כזה.

התגובות ברשת היו מגוונות; חלק מהמגיבים טענו שהכל הצגה והביקור לא היה ספונטני, בעוד אחרים העלו השערות לא מבוססות שמדובר בחברה של בנו של הנשיא, בארון טראמפ, שמשולבת בצוות.

מנגד, היו גולשים שציינו כי השימוש בסוכנים צעירים אינו דבר חדש בעולם האבטחה וכי היא עשויה להיות בתפקיד תצפיתנית. האירוע ממשיך לעורר דיונים סביב האותנטיות של ביקורי השטח של הנשיא וסביב הרכב צוות האבטחה הצמוד שלו. בפרט לאחר ניסיונות ההתנקשות בטראמפ בשנים האחרונות.