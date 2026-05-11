כיכר השבת
תיעוד חדש: כך זה נראה רגעים בודדים לפני שמטוס דרס בן אדם במהירות שיא

תיעוד חדש חושף את האירוע הקטלני בנמל התעופה של דנוור: אדם חדר למסלול ההמראה ונפגע למוות ממטוס פרונטיר | 12 נפצעו באירוע (מעניין)

צילום: מתוך רשתות חברתיות

רגעי האימה בנמל התעופה הבינלאומי של דנוור נחשפו בתיעוד אבטחה חדש שפורסם ב. בתיעוד נראה אדם שחדר למסלול ההמראה ונפגע למוות ממטוס של חברת פרונטיר איירליינס, במהלך ניסיון המראה בליל שישי האחרון.

מצלמות תרמיות תיעדו את האדם כשהוא מטפס מעל גדר ההיקף של שדה התעופה ולאחר מכן צועד ישירות אל מסלול הטיסה, זמן קצר לפני שמטוס טיסה 4345 של החברה האיץ לקראת ההמראה.

מזכיר התחבורה האמריקני שון דאפי כתב ברשת אקס כי “האדם שחדר למסלול נפגע ממטוס של פרונטיר במהלך ההמראה במהירות גבוהה. הטייס הפסיק מיד את הליך ההמראה”.

במהלך האירוע פרצה גם שריפה קצרה באחד ממנועי המטוס, שכובתה במהירות בידי צוותי החירום בנמל התעופה הבינלאומי של דנוור.

בהקלטות קשר שפורסמו לאחר האירוע נשמע אחד מאנשי החירום אומר: “מסלול 17 שמאל נסגר. יש איברים על המסלול. אני מאמין שהמטוס פגע באדם”. לפי דיווח של איי.בי.סי ניוז, האדם שנפגע “נשאב לפחות חלקית” לתוך אחד ממנועי המטוס.

הרשויות מסרו כי 12 בני אדם נפצעו בעקבות האירוע, וחמישה מהם פונו לבתי חולים באזור. בשלב זה טרם פורסמה זהותו של האדם שנהרג.

מטעם נמל התעופה נמסר: “אנו עצובים מאוד בעקבות האירוע ומביעים את תנחומינו לכל המעורבים”. החקירה מתנהלת כעת בידי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה, מינהל התעופה הפדרלי וחברת התעופה פרונטיר איירליינס.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

