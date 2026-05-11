מימין נשיא סין שי ג'ינפינג, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

גורמים אמריקניים מזהירים כי כלכלת ארצות הברית נמצאת תחת איום מצד יריבותיה ובראשן סין, בשל היכולת שלהן לפגוע בכבלי התקשורת התת ימיים שמעבירים את רוב תעבורת האינטרנט והמערכות הפיננסיות בעולם.

האזהרה מגיעה לקראת פגישתם הצפויה של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג׳ינפינג בבייג׳ינג, שם צפויים השניים לדון בסוגיות סחר, בינה מלאכותית וטייוואן. אנדרו באדג׳ר, לשעבר בכיר בפנטגון וכיום מנהל אסטרטגיה בחברת ההגנה Coalition Systems, אמר בריאיון ל'פוקס ניוז' כי ״אמריקה תלויה במערכת העצבים השברירית של הכבלים התת ימיים עבור החיים המודרניים. סין ורוסיה מבקשות להפוך את קרקעית האוקיינוס לשדה קרב״. לדבריו, ״סין ורוסיה משקיעות הרבה יותר משאבים בתקיפת תשתיות תת ימיות מאשר ארה״ב ובעלות בריתה משקיעות בהגנה עליהן. הן זיהו את אחת מנקודות התורפה הגדולות ביותר שלנו ואנחנו עדיין לא הדבקנו את הפער״. אינסטינקט של אבא: מסוק העיף עגלת תינוק לתוך המים דני שפיץ | 10:17 מרכבת ענק בגובה 18 מטרים איבדה שיווי משקל וריסקה המונים דני שפיץ | 10:36 באדג׳ר הוסיף כי מתקפה מתואמת על הכבלים התת ימיים של ארה״ב עלולה ״לשבש באופן יסודי את אורח החיים האמריקני״. לדבריו, ״האינטרנט, הבנקים, שוקי האנרגיה והתקשורת הצבאית כולם עוברים דרך הכבלים האלה. העלות הכלכלית כמעט בלתי ניתנת לחישוב, אבל הנזק האמיתי יהיה הכאוס וחוסר היציבות הפוליטית שיבואו לאחר מכן״.

הדמייה של כבל תת ימי ( צילום: שאטרסטוק )

עסקאות של עד 10 טריליון דולר ביום

לפי הנתונים שהוצגו בסנאט האמריקני, כבלים תת ימיים נושאים 99% מתעבורת האינטרנט העולמית, ותומכים בעסקאות פיננסיות בשווי של עד 10 טריליון דולר מדי יום.

החשש גבר לאחר שבחודש אפריל אישר משרד משאבי הטבע של סין כי השלים ניסוי במכשיר מתקדם שמסוגל לחתוך כבלים משוריינים בעומק של 3,500 מטרים מתחת לפני הים. במקביל דווח בשנים האחרונות על שורת תקריות מסתוריות סביב כבלים תת ימיים באזור טייוואן ובאירופה, כולל מקרים שבהם ספינות סיניות נחשדו בפגיעה מכוונת בכבלים.

באדג׳ר טען כי מדובר ב״לוחמה היברידית בצורתה הטהורה ביותר״ שנועדה להחליש יריבים בלי להגיע למלחמה גלויה. הוא סיכם כי ״כבלים מעניקים לבייג׳ינג ולמוסקבה את היכולת לגרום לכאוס כלכלי הרסני כמעט מתי שירצו. זה מעניק לשתי המדינות מנוף אסטרטגי עצום מול ארה״ב״.