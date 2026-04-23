שאיפה גרעינית

"שלום לבחור החדש": סין רומזת על כלי נשק עוצמתי בסרטון מקורי

סין רמזה על נושאת מטוסים גרעינית רביעית בסרטון רשמי | בנוסף הביע לעג לטייוואן | המהלך מדגיש את שאיפותיה הטריטוריאליות והמתח הגובר באזור האוקיינוס השקט (בעולם)

סין שחררה רמז לבניית נושאת מטוסים רביעית אפשרית, ואף לראשונה כזו המונעת באנרגיה גרעינית, כחלק ממאמציה להרחיב את כוחה הימי ולהדגיש את שאיפותיה הטריטוריאליות.

בסרטון רשמי שפורסם ערב יום השנה ה־77 להקמת חיל הים של צבא השחרור העממי, הופיעו דמויות בדיוניות ששמותיהן מרמזים על נושאות המטוסים הקיימות של , ליאונינג, שאנדונג ופוג’יין. הסרטון כלל גם דמות של מתגייס חדש בן 19 בשם "הי ג’יאן", שהעלה השערות כי מדובר ברמז לנושאת מטוסים גרעינית, שכן שמו נשמע כמו המונח "כלי גרעיני" במנדרינית.

הסרטון כלל גם סצנות של תרגילים ופעולות צבאיות באוקיינוס השקט, לצד מסרים מרומזים כלפי טייוואן, שסין רואה כחלק משטחה.

בקטע נוסף הופיע ילד בשם "שיאו וואן", שם המרמז לטייוואן, שאומר "אני לא רוצה לחזור הביתה עדיין", ואביו משיב לו "שיאו וואן, אל תהיה קשה, אמא מחכה בבית, בוא נלך הביתה".

במקביל, סין קראה להגביר את ההגנה על יותר מ־11 אלף האיים שהיא טוענת לבעלות עליהם, רובם בים סין המזרחי ובים סין הדרומי, אזורים שבהם היא כבר ביצעה בנייה נרחבת של איים מלאכותיים ומתקנים צבאיים.

לפי מומחים, הנוכחות הסינית בים לא הצליחה לעצור פעולות של מדינות אחרות באזור. במקביל מתקיימים תרגילים צבאיים משותפים של הפיליפינים, ארצות הברית ובעלות ברית נוספות, שמדגישים את המתח הגובר סביב נתיבי סחר בשווי של יותר מ־3 טריליון דולר בשנה.

