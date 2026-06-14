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2,253 שמות: הכירו את האיש עם השם הכי ארוך בעולם

לורנס ווטקינס נכנס לספר השיאים עם 2,253 שמות פרטיים | הסיפור על השיא המדהים, הקשיים בחיי היומיום וטקס החתונה שארך 20 דקות (בעולם)

לורנס ווטקינס, האיש והשמות (צילום: Guinness World Records)

גבר אוסטרלי בשם לורנס ווטקינס נכנס לספרי השיאים של גינס לאחר שקבע את שיא העולם לשם הפרטי הארוך ביותר, עם לא פחות מ-2,253 שמות.

לפי הדיווחים, בשנת 1990 החל ווטקינס במהלך יוצא דופן במטרה למצוא שיא שיכול לשבור. לאחר שקרא את ספר שיאי גינס כולו, החליט להיכנס לקטגוריית השמות. הוא בחר באופן חוקי לשנות את שמו ולהוסיף אלפי שמות נוספים.

ווטקינס, שעבד בספרייה עירונית באוסטרליה, אסף את השמות מתוך מגוון הספרים במקום עבודתו, ולעיתים גם בעזרת עמיתיו לעבודה שסייעו לו לבחור שמות שונים ומיוחדים. המהלך החריג הפך בסופו של דבר לשינוי רשמי במסמכים משפטיים.

למרות ההישג יוצא הדופן והפרסום העולמי, השינוי הביא עמו גם קשיים בחיי היומיום. במקרה אחד, כאשר התחתן, נאלץ עורך טקס ה להקריא את שמו המלא במשך כ-20 דקות כדי שהטקס יהיה תקף מבחינה משפטית.

לפי ווטקינס עצמו, גם שנים לאחר מכן הוא מודה כי כמות השמות העצומה מקשה עליו, והוא אף אמר כי הוא אינו מסוגל לבטא את כל 2,253 שמותיו. למרות זאת, הוא ממשיך להתגאות בתואר השיאן הייחודי שקיבל בספר השיאים העולמי.

חתונהאוסטרליהטקסשיא גינסשמות

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