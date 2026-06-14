כיכר השבת
מבחיל

הנוסע ההמום תיעד: זה מה שטייל מעל ראשי הנוסעים במטוס | צפו

בימים האחרונים הופץ ברשתות החברתיות תיעוד מבחיל מתוך טיסה של חברת  התעופה ג'טבלו, ונטען כי הוא מהימים האחרונים | מתוך  בתיעוד נראית חולדה שזוחלת מעל ראשי הנוסעים, בין פנאלי התאורה בתקרת המטוס, מעל תאי האחסון העליונים | על פי חלק מהדיווחים, התקרית התרחשה במחלקת היוקרה של החברה | צפו בתיעוד (תעופה)

החולדה מטיילת מעל ראשי הנוסעים
החולדה מטיילת מעל ראשי הנוסעים| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
מטוסחולדהג'ט בלו איירווייז
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