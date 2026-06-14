החולדה מטיילת מעל ראשי הנוסעים| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
מבחיל
הנוסע ההמום תיעד: זה מה שטייל מעל ראשי הנוסעים במטוס | צפו
בימים האחרונים הופץ ברשתות החברתיות תיעוד מבחיל מתוך טיסה של חברת התעופה ג'טבלו, ונטען כי הוא מהימים האחרונים | מתוך בתיעוד נראית חולדה שזוחלת מעל ראשי הנוסעים, בין פנאלי התאורה בתקרת המטוס, מעל תאי האחסון העליונים | על פי חלק מהדיווחים, התקרית התרחשה במחלקת היוקרה של החברה | צפו בתיעוד (תעופה)
אא
כיכר השבת |
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