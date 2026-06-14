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זלנסקי בסלפי עם פוטין: הנתונים הדרמטיים שמטלטלים את הקרמלין

מסמכי מודיעין פנימיים חושפים קריסה בפופולריות של פוטין לקראת הבחירות הקרובות | זלנסקי מפרסם את התמונות שמוכיחות: הציבור הרוסי מאבד אמון בשלטון ובמפלגת "רוסיה מאוחדת" (חדשות בעולם)

זלנסקי בסלפי עם הנתונים (צילום: החשבון של הנשיא)

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, פרסם היום ביום (ראשון) הצצה נדירה למסמכים פנימיים של המודיעין הרוסי המגיעים ישירות לשולחנו של . התמונות והגרפים ששיתף זלנסקי בחשבון הטלגרם שלו חושפים תמונה עגומה עבור המשטר במוסקבה: מגמה עקבית של חוסר שביעות רצון ציבורי הולך וגובר ברחבי רוסיה.

לפי המסמכים שהשיג המודיעין האוקראיני, פקידי הקרמלין כבר מכינים את פוטין לכך שהתסיסה הציבורית לא תיעצר ואף תחמיר לקראת הבחירות לפרלמנט המתוכננות לספטמבר 2026. "אנו מבינים שפוטין כמעט ולא מקבל מידע אמיתי לחלוטין ללא קישוטים", אמר זלנסקי, "אך גם מה שהוא רואה במסמכים שכן מגיעים אליו מאפשר להסיק מסקנות ברורות".

הנתונים מראים ירידה מתמדת בתמיכה במפלגת השלטון "רוסיה מאוחדת", מה שלדברי זלנסקי מעיד על צורך גובר ב"זיופים משמעותיים בהרבה" מצד המשטר כדי לשמר את כוחו. מעבר לירידה בסקרים, הדיווחים מצביעים על צמיחה משמעותית ב"מצבי רוח של מחאה" במחוזות רוסיה השונים.

זלנסקי רמז כי לאור השחיקה במעמדו של פוטין, ייתכן שבעתיד אוקראינה תצטרך לנהל משא ומתן על הסכם שלום מול הנהגה רוסית אחרת – כזו שלא תהיה "מנותקת מהמציאות". "הלחץ ההוגן על רוסיה בשל המלחמה הזו יימשך ויגבר", סיכם הנשיא האוקראיני, כשהוא מדגיש כי המגמות הנוכחיות עוד לא משקללות אירועים דרמטיים שעשויים להתרחש בחודשי הקיץ הקרובים.

בחירותולדימיר פוטיןולדימיר זלנסקימלחמת רוסיה-אוקראינההקרמלין

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