מכתש בקוטר עשרה מטרים: טיל רוסי נחת הלילה במדינת נאט"ו 

כלי תקשורת בינלאומיים וגורמים רשמיים בפולין ובאוקראינה מדווחים על נפילת טיל בשטח פולין, כ-90 עד 100 קילומטרים מהגבול עם אוקראינה.

מדובר באירוע חריג שיכול להביא להסלמה מהירה, שכן פולין חברה בברית נאט"ו שנועדה לאיים על רוסיה מפני מתקפה על אחת ממדינות הברית.

האירוע התרחש בסביבות השעה 03:40 לפנות בוקר, במהלך מתקפה נרחבת של רוסיה על ערים באוקראינה. הטיל, שזוהה כככל הנראה כטיל שיוט רוסי מדגם Kh-101, חדר למרחב האווירי של פולין והתרסק בשטח פתוח בסמוך לכפר טרנאבה-קולוניה (Tarnawa-Kolonia) במחוז לובלין. הנפילה יצרה מכתש ברוחב של כ-10 מטרים, אך לא דווח על נפגעים בנפש.

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, התייחס לאירוע ואמר: "כל האינדיקציות מצביעות על כך שמדובר בטיל שיוט רוסי מסוג Kh-101, אך אנו רוצים להיות בטוחים ב-100% לגבי סוג הטיל ומי שיגר אותו". הוא הוסיף כי "לא היה איום ישיר מכיוון שהטיל נחת באזור בלתי מיושב, והיינו מוכנים ליירט אותו אם היה ממשיך בטיסתו".

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שר החוץ של אוקראינה, אנדריי סיביה, אישר אף הוא את הדברים וציין כי "טיל שיוט רוסי מסוג Kh-101 חצה את הגבול לפולין במהלך המתקפה הרוסית המסיבית והפר את המרחב האווירי של נאט"ו". בעקבות הזיהוי בשורות ההגנה האווירית, הוזנקו מטוסי קרב מסוג F-16 ומטוסי שליטה ובקרה פולניים, וכוחות הביטחון המקומיים כיתרו את אזור הנפילה לביצוע חקירה.