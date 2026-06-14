תמונה אחת שטראמפ פרסם הצליחה לעצבן מדינה שלמה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר ביקורת נרחבת ביפן בעקבות פרסומים שיצר באמצעות בינה מלאכותית, שבהם הוא מופיע כדמויות מפורסמות מאנימה (אנימציה יפנית). לפי הדיווח, המהלך הצית דיון נרחב סביב זכויות יוצרים וכבוד תרבותי ליצירות יפניות.

יותר מ-23 אלף אנשים חתמו על עצומה מקוונת שקוראת לפעולה נגד שימוש לא מורשה בדמויות אנימה בפוסטים פוליטיים. בעצומה נטען כי היצירות היפניות המוכרות בעולם צריכות לקבל יחס מכבד יותר.

מבקרים ביפן טוענים כי הדמויות הללו מייצגות ערכים כמו חברות, אומץ והתמדה, וכי שימוש בהן בהקשרים פוליטיים או צבאיים משנה את משמעותן המקורית כפי שהתכוונו היוצרים.

חברת הזכויות של הדמויות, "יוגי-הו", אף הודיעה כי היא מתנגדת לשימוש ביצירותיה ללא אישור, וציינה כי לא ניתן כל רישיון לכך וכי לא היוצרים ולא צוות ההפקה היו מעורבים בפרסומים.

לפי BBC, הנושא עורר תגובות חזקות ברשתות החברתיות ביפן, כאשר חלק מהגולשים קראו להתערבות רשמית, בעוד אחרים הביעו דאגה מהשימוש ההולך וגובר בבינה מלאכותית ליצירת דמויות מוגנות בזכויות יוצרים ללא אישור.