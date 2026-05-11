הפתרון המנצח לסוכה? צפו בלהיט הסיני "מרפסת בלחיצת כפתור"

במקום לשבור את הראש על מקום לסוכה בחג הקרוב הכירו את הפיתוח שמשגע את העולם והופך כל דירה למרחב פתוח בלחיצת כפתור | הסינים שוב מוכיחים שהיצירתיות שלהם לא יודעת גבולות, עם פתרון שעשוי לשנות את הדרך בה אנו חיים ומארחים (חדשות בעולם)

מרפסת סוכה - הפטנט הסיני (צילום: מסך)

היצרנים ב החלו לאחרונה בייצור המוני של "חלונות-טרנספורמרים" – פטנט הנדסי מבריק שמאפשר לחלון סטנדרטי להפוך למרפסת של ממש תוך שניות בודדות. מדובר במבנה מתקפל ומתפרס, שעל פי הבטחות היצרנים, מסוגל לשאת משקל רב של מספר מבוגרים בו-זמנית בבטחה מלאה.

עבור הציבור בישראל, הפטנט הזה נוגע בנקודה רגישה במיוחד. בכל שנה מחדש, רבים "שוברים את הראש" על בניית סוכה ונאלצים לבנות סוכות ברחוב ולעלות ולרדת עם מאכלים וכלי הגשה. היצירתיות הסינית מציעה פתרון אפשרי לכאב הראש הזה: מרפסת זמינה שיוצאת ישירות מהסלון או מחדר השינה ללא צורך בתשתית קבועה ומסורבלת.

הטכנולוגיה המרשימה הזו לא זולה, אך עשויה להשתלם למי שחולם על מרפסת בבניין ללא מרפסות. המחירים עבור מסגרת חלון שכזו מתחילים בכ-5,000 דולרים, וזמן הפתיחה או הקיפול של המבנה אורך שניות ספורות בלבד. האם מדובר בסטנדרט החדש של ענף הבנייה? ימים יגידו, אבל אין ספק שסין שוב הצליחה להפתיע את העולם.

1
מעניין מאוד... רק שרצפת זכוכית לא נראית לי כדאי
