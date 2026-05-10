לפני ביקור הנשיא טראמפ

בצעד חריג: ארצות הברית הטילה סנקציות על חברות סיניות שסייעו לאיראן

ארה"ב הטילה סנקציות על ארבע חברות סיניות בשל סיוע לאיראן ביכולות לוויין ומודיעין • הצעד בוצע לפני ביקור טראמפ בסין ופגישתו עם הנשיא שי ג'ינפינג (בעולם)

מבנה היסטורי בסין המשמש כבר מאות שנים את הממשל הסיני (צילום: Shutterstock)

הטילה סנקציות על ארבע חברות סיניות בשל סיוע ל ביכולות לוויין ומודיעין במהלך המלחמה. הצעד בוצע בתזמון רגיש במיוחד - לפני ביקורו המתוכנן של הנשיא ב ופגישתו עם הנשיא שי ג'ינפינג.

במחלקת המדינה נימקו כי החברות הסיניות סייעו לאיראן בפיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות ששימשו את המשטר בטהרן במהלך המלחמה. בין היתר, הסיוע כלל העברת ידע ומערכות בתחום הלוויינים והמודיעין, שאפשרו לאיראן לשפר את יכולותיה המבצעיות.

גורמים אמריקאים מסרו כי היכולות שהועברו לאיראן שימשו בפועל לפגיעה בכוחות צבא ארצות הברית באזור. המערכות המתקדמות אפשרו למשטר האיראני לשפר את יכולות המעקב והתקיפה שלו, מה שהוביל לסיכון מוגבר לחיילים אמריקאים.

הסנקציות כוללות הקפאת נכסים והגבלות על פעילות החברות הסיניות בשוק האמריקאי. צעד זה מצטרף למדיניות הלחץ המקיפה שמפעילה וושינגטון על טהרן, כפי שדיווחנו על המצור הכלכלי החמור שפוקד את איראן.

הצעד האמריקאי מגיע על רקע יחסים מורכבים בין וושינגטון לבייג'ינג. סין שומרת על קשרים כלכליים הדוקים עם איראן, ובעבר התנגדה לסנקציות בינלאומיות נגד המשטר בטהרן. הטלת הסנקציות לפני הביקור המתוכנן של טראמפ בסין מעידה על רצינות הנושא מבחינת הממשל האמריקאי.

