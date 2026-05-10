ארצות הברית הטילה סנקציות על ארבע חברות סיניות בשל סיוע לאיראן ביכולות לוויין ומודיעין במהלך המלחמה. הצעד בוצע בתזמון רגיש במיוחד - לפני ביקורו המתוכנן של הנשיא דונלד טראמפ בסין ופגישתו עם הנשיא שי ג'ינפינג.

במחלקת המדינה נימקו כי החברות הסיניות סייעו לאיראן בפיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות ששימשו את המשטר בטהרן במהלך המלחמה. בין היתר, הסיוע כלל העברת ידע ומערכות בתחום הלוויינים והמודיעין, שאפשרו לאיראן לשפר את יכולותיה המבצעיות.

גורמים אמריקאים מסרו כי היכולות שהועברו לאיראן שימשו בפועל לפגיעה בכוחות צבא ארצות הברית באזור. המערכות המתקדמות אפשרו למשטר האיראני לשפר את יכולות המעקב והתקיפה שלו, מה שהוביל לסיכון מוגבר לחיילים אמריקאים.

הסנקציות כוללות הקפאת נכסים והגבלות על פעילות החברות הסיניות בשוק האמריקאי. צעד זה מצטרף למדיניות הלחץ המקיפה שמפעילה וושינגטון על טהרן, כפי שדיווחנו על המצור הכלכלי החמור שפוקד את איראן.

הצעד האמריקאי מגיע על רקע יחסים מורכבים בין וושינגטון לבייג'ינג. סין שומרת על קשרים כלכליים הדוקים עם איראן, ובעבר התנגדה לסנקציות בינלאומיות נגד המשטר בטהרן. הטלת הסנקציות לפני הביקור המתוכנן של טראמפ בסין מעידה על רצינות הנושא מבחינת הממשל האמריקאי.