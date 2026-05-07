אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

רגעים ביזאריים נוטפי מסתורין נרשמו השבוע בפנטגון, כאשר במהלך מסיבת העיתונאים של מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים, גנרל דן קיין, נשאלו השניים על הדיווחים על כוונת איראן לכאורה לפרוס דולפינים נושאי מוקשים במצר הורמוז.

"אני לא יכול לאשר ולא להכחיש אם יש לנו דולפינים מתאבדים (קמיקזה)", אמר הגסת', "אבל אני יכול לאשר שלהם אין". קיין, שלדבריו לא היה מודע לדיווחים, הגיב בצחוק: "כמו כרישים עם קרני לייזר?". >> למגזין המלא - לחצו כאן האירוע התרחש בעקבות כתבה שפורסמה בתחילת השבוע, שבה ה"וול סטריט ג'ורנל" סקר את הדרכים שבהן איראן מנסה לאכוף את המצור שהכריזה עליו במצר הורמוז. בכתבה צוטטו גורמים איראניים שלא צוינו בשמם, שמפיהם נמסר כי "טהרן עשויה להשתמש בנשק שלא נוצל בעבר לתקיפת ספינות המלחמה האמריקניות, מצוללות ועד דולפינים נושאי מוקשים". "הפיצו את התמונה שלה בישיבה" | הבחורה חטפה הלם אחרי שהורידה שידוך אריה רוזן | 14:15 מה מתרחש שם? הצילומים חשפו: איראן מבצרת את אתר הגרעין הסודי קובי אטינגר | 14:18 הדיווחים על תוכנית צבאית איראנית הקשורה ביונקים ימיים מקורם בתחילת שנות ה-2000. ב-BBC דווח במרץ 2000 כי איראן רכשה מאוקראינה 27 דולפינים שאומנו על ידי הצי הסובייטי. לפי הדיווחים, הדולפינים אומנו לתקוף צוללנים עוינים עם חניתות המוצמדות לגבם, ולהתנגש בספינות אויב כשהם נושאים מוקשים המתפוצצים עם המגע. ה-BBC הביא בכתבתו ציטוט של מאמן הדולפינים בוריס זוריד מתוך העיתון הרוסי פראבדה: "אם הייתי סדיסט, יכולתי להישאר בסבסטופול, אבל אני לא יכול לראות את בעלי החיים שלי מורעבים".

דולפין במהלך אימון ( צילום: ויקיפדיה, נחלת הכלל )

התכנית הצבאית הסובייטית

למרות שנראה שאין לכך כמעט התייחסות מלבד אותו הדיווח מלפני 26 שנים, הדולפינים המדוברים מקורם כביכול בתוכנית הצבאית הסובייטית בנושא יונקים ימיים, שלא נעלמה עם קריסת ברית המועצות.

לפי אתר המכון הימי האמריקני (USNI News), יחידת הדולפינים עברה לידי הצי האוקראיני ב-1991, "בקושי נשארה פעילה", ועם סיפוח קרים על ידי רוסיה ב-2014 חזרה לשליטה רוסית והורחבה מחדש.

לפי האתר, בפברואר 2022, עם תחילת הפלישה הרוסית המלאה לאוקראינה, תיעדו תצלומי לוויין כלובים המיועדים לכאורה לדולפינים שהוצבו בכניסה לנמל סבסטופול, ככל הנראה להגנה מפני צוללנים אוקראינים.

אנדרו למברט, פרופסור להיסטוריה ימית בקינגס קולג' בלונדון, חשף כי הצי הסובייטי ניהל במהלך המלחמה הקרה מספר תוכניות אימונים ליונקים ימיים, כולל אימוני דולפינים ליד סבסטופול.

על פי הפרופסור, היחידה הספציפית הזו, שהייתה אחראית על צי הדולפינים, הועברה לצבא האוקראיני לאחר שברית המועצות התמוטטה, אלא שאז החלה לדשדש. בשנת 2014, לאחר שרוסיה סיפחה את חצי האי קרים לשטחה, חזרה רוסיה והשתלטה על היחידה והרחיבה שוב את התוכנית.

דולפין שאומן בתוכניות היונקים הימיים של חיל הים האמריקני ( צילום: ויקיפדיה, נחלת הכלל )

השימוש האמריקני בדולפינים

ארה"ב מפעילה תוכנית דולפינים צבאית משלה מאז 1959 במסגרת תוכנית היונקים הימיים של חיל הים האמריקני (U.S. Navy Marine Mammal Program). במסגרת התוכנית, שהייתה מסווגת עד תחילת שנות ה-90, מאומנים דולפינים ואריות ים לאיתור מוקשים, הגנה על נמלים וזיהוי צוללנים עוינים.

בסיס הבית של התוכנית נמצא בסן דייגו, קליפורניה, שם בעלי החיים שוהים ושם הם מאולפים אילוף ממושך. צוותים של החיות שאומנו בתוכנית כבר היו בשירות צבאי במלחמת וייטנאם ובמלחמת עיראק, שם נחלו הצלחה.

הצי האמריקני מדגיש כי בניגוד לתוכנית הסובייטית, בעלי החיים משמשים למשימות הגנתיות בלבד ומעולם לא אומנו לפגוע בבני אדם או לתקוף ספינות; אף על פי שניתן ללמד את הדולפינים ולאמנם להתקיף, הדולפין לא יכול להבדיל בין כלי אויב לבין כלי ידידותי, וכשהוא מזהה מוקש, לדוגמה, הוא פועל רק לפי הוראת מאמנו. כך שבכל מקרה, שימוש כזה אינו הגיוני.

התוכנית זכתה לסיקור רחב היקף בתקשורת, בין השאר בגלל הייחוד שבשימוש ביונקים ימיים אינטליגנטיים למטרות צבאיות, וגם בשל הוויכוח על התוכנית. פרטי התוכנית היו סודיים עד שנות התשעים, דבר שתרם להעלאת השערות שונות ומשונות בקשר למטרות התוכנית.

לפי חלק מהטענות, הדולפינים לא משמשים רק למטרות הגנה, צילום, נטרול מוקשים, וכיוצא בכך, אלא גם לשימושים קרביים, החל מהנחת מוקשים ופצצות, ועד הריגת אויבים או אזרחים, שימוש בחצים מורעלים, מכשירים לניטור תשדורות אויב ולהטעיית קשרי רדיו, ועד לריגול אחר מתקני אויב.

דולפין ( צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90 )

במשך הוריקן קתרינה ב-2005, היו מספר דיווחים בתקשורת על בריחת דולפינים עם חצים מורעלים עליהם, המאומנים לתקיפת אנשים, ולכן מהווים סכנה לציבור הנופשים. הצי מסר שכל הדולפינים שלו במקומם, ושמתקן האימונים לדולפינים נמצא בסן דייגו, הרחק מהאזור שבו אירע ההוריקן.

ומה בישראל?

בספטמבר 2024 דווח בערוץ אלחדת' הסעודי כי ישראל נמנית בין ארבע המדינות שיש להן תוכניות הכשרה ליונקים ימיים. עם זאת, יש לציין כי ישראל מעולם לא אישרה זאת, אך גם את ההשערה כי יש פרויקט גרעיני בדימונה היא לא אישרה.

לפי הדיווח ישנן ארבע מדינות בסך הכל שלהן תוכניות הכשרה ליונקים ימיים: ארצות הברית, רוסיה, צפון קוריאה וישראל. לפי הדיווח, המדינות משתמשות בעיקר בדולפינים, כמו גם בלווייתני בלוגה, כלבי ים ואריות ים.