"ניסוי מיותר"

הפעלולן הרוסי יבגני צ'בוטריוב פרסם סרטון ויראלי חדש שבו הוא מסיע דוב במרצדס | כל הפרטים על הפעלול החריג (מעניין)

כוכב הרשת הרוסי עם הדוב בתוך הרכב

כוכב הרשת והפעלולן הרוסי יבגני צ’בוטריוב, שמוכר מתיעודים ויראליים של פעלולים חריגים עם רכבים, פרסם סרטון חדש שבו הוא מצולם כשהוא מסיע דוב בתוך רכב מסוג מרצדס G-Class.

בסרטון מוצג מה שמכונה “ניסוי מיותר”, שבמהלכו נבחן האם דוב חום יכול להיכנס לתא המטען של הרכב. לפי הפרסום, התשובה חיובית - הדוב אכן נכנס לרכב.

יש לציין כי לא מדובר בדוב רגיל, אלא בדוב בשם “טום”, שמוגדר ברשת כדמות ויראלית מוכרת עם מאות מיליוני צפיות בסרטונים קודמים.

התיעוד עצמו הצטרף לשורת סרטונים קיצוניים שמפרסם צ’בוטריוב, הידוע ביצירת תוכן פעלולים שמושך תשומת לב רחבה ברשתות החברתיות.

בין השאר הוא מפרסם ברשתות החברתיות תיעודים שבהם הוא מבצע קפיצות, התרסקויות מבוקרות ופעלולים מסוכנים במיוחד. חלק מהסרטונים שלו זוכים למיליוני צפיות ומופצים גם על ידי חשבונות חדשים ברשת.

