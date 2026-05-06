"לא בטוח לנשים": תייר בקטאר נזרק לכלא בעקבות ביקורת שכתב 

האירוע החל ביולי 2024, בזמן שהזוג שהה במלון ריץ-קרלטון בדוחא. בזמן שקרייג שהה בנסיעת עסקים, אשתו שרה הותקפה מילולית על רקע מגדרי על ידי שני גברים בזמן שנחה בבריכת המלון.

למרות שהנהלת המלון הבטיחה לזוג כי הגברים הורחקו מהשטח, שרה נתקלה בהם שוב בלובי כעבור שלושה ימים. בתגובה לחוסר הטיפול של המלון, קרייג העלה ביקורת חריפה לאתר TripAdvisor שבה כתב כי המלון "אינו בטוח לנשים מערביות" וטען כי "טורפים מקומיים מורשים להטריד אורחים ללא עונש".

המלון לא נותר חייב והגיש תלונה פלילית נגד בארט בגין לשון הרע תחת חוקי הסייבר הנוקשים של קטאר. ביוני 2025, כשהגיע למדינה לצורך עבודה, גילה בארט כי הורשע שלא בפניו ונידון לשבוע מאסר, קנס של כ-4,000 פאונד וצו גירוש.

באוקטובר האחרון הסלים המצב כאשר בארט נעצר בשדה התעופה והועבר למתקן מעצר מרוחק, שם הוחזק במשך ארבעה לילות לצד מאות עובדים זרים. את המתקן תיאר כ"מלוכלך וקפוא". במהלך ימים אלו, אשתו והשגרירות הבריטית כלל לא ידעו היכן הוא נמצא.

הפרשה הסתיימה בגירושו של בארט מקטאר ובאיסור כניסה למדינה למשך חמש שנים. כתוצאה מכך, חוזה העבודה הרווחי שלו בוטל, והזוג מעיד על הרס כלכלי מוחלט הכולל מכירת רכוש וחשש ממשי לאובדן ביתם בבריטניה.

מצד המלון, דובר רשת מריוט מסר כי החברה "אינה סובלנית להטרדות", אך טען כי חקירה פנימית העלתה שאין ראיות (כולל במצלמות האבטחה) שתומכות בטענותיהם של הזוג בארט.

מנגד, בני הזוג טוענים כי הם עברו "גזלייטינג" וממשיכים לדרוש הכרה בנזק שנגרם לקריירה ולחייהם.