מזכיר המדינה, מרקו רוביו, התמודד אמש עם רגעים של בלבול משעשע במהלך מסיבת עיתונאים בבית הלבן, כאשר ניסיונותיו להשליט סדר בחדר ולהעניק את זכות הדיבור לעיתונאית מסוימת נתקלו בקשיים בלתי צפויים.

​האירוע החל כאשר רוביו ביקש להפנות שאלה לעיתונאית שישבה בקהל, תוך שהוא מזהה אותה לפי צבע לבושה. "את בשחור. כן גבירתי", אמר מזכיר המדינה תוך שהוא מצביע לעבר השורות. אלא שהזיהוי התברר כמורכב יותר משחשב, לאחר שמספר נוכחות בחדר לבשו צבעים דומים.

​כאשר עיתונאית אחרת החלה לדבר במחשבה כי פנה אליה, מיהר רוביו לתקן את המצב בחיוך. "לא, שם. שתיכן לובשות שחור. היא קרובה יותר", הסביר למשתתפות, בעודו מנסה לנווט בין הפניות השונות מהקהל.

​הסיטואציה הפכה למבודחת אף יותר כאשר רוביו פנה לעיתונאית נוספת שהיתה מעורבת בחילופי הדברים. "לא, אין לך שחור, יש לך כחול", ציין והוסיף בהומור עצמי: "אני עיוור צבעים אבל אני יודע להבדיל בין כחול לשחור".

​לנוכח ההמולה הקלה שנוצרה בחדר העיתונאים והניסיונות של מספר כתבים לקבל את רשות הדיבור בו-זמנית, סיכם רוביו את הרגע בפנייה גלויה לנוכחים. "זה כאוס, חברים", אמר מזכיר המדינה והוסיף בציניות: "ברוכים הבאים לבית הלבן". לאחר האתנחתא הקומית, המשיך רוביו בניהול מסיבת העיתונאים כמתוכנן.

בימים אלו, דוברת הבית הלבן קרולין לאוויט נעלמה מהבמה הציבורית בזמן שהיא שוהה עם משפחתה בחופשת לידה, מזכיר המדינה נאלץ אפוא "לחלטר" ג'וב חדש.