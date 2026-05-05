כיכר השבת
קידוש המוות

ילדים בשירות הדיקטטור: קים ג'ונג און מגייס נערים בני 14 לשדה הקטל באוקראינה

צפון קוריאה מחריפה את מעורבותה במלחמה לצד רוסיה עם דיווחים על גיוס המוני של בני נוער צעירים | בזמן שהאבדות בקרב הכוחות הקוריאניים מאמירות לאלפים, פיונגיאנג מקדשת את מוות החיילים בשטח (חדשות בעולם)

קים ג'ונג און (צילום: צפון קוריאה)

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת על עליית מדרגה מדאיגה ומצמררת במעורבותה של צפון קוריאה בפלישה הרוסית לאוקראינה. על פי הדיווחים, המנהיג קים ג'ונג און החל בגיוס "צבא צעירים" שמטרתו לתגבר את הכוחות הרוסיים, כאשר הגיל המינימלי לגיוס עשוי לרדת עד ל-14 בלבד. מדובר בצעד נואש שמעיד על עומק המחויבות של פיונגיאנג למוסקבה, גם במחיר חייהם של ילדים ובני נוער.

עד כה, צפון קוריאה שלחה כ-14,000 חיילים כדי לתמוך בצבאו של פוטין, בעיקר באזור קורסק. הנתונים מהשטח מצביעים על טבח של ממש: גורמים רשמיים בדרום קוריאה, אוקראינה ובמערב מעריכים כי הכוחות הצפון קוריאניים ספגו אבדות כבדות ביותר, כאשר למעלה מ-6,000 חיילים כבר נהרגו בקרבות.

אולם, לא רק המוות בקרב מאיים על המגויסים הצעירים. קים ג'ונג און אישר לאחרונה "מדיניות קרב קיצונית" שבה הוא משבח חיילים שבחרו להתאבד בשדה הקרב כדי להימנע מנפילה בשבי האוקראיני. המנהיג הצפון קוריאני שיבח פומבית את החיילים שנטלו את חייהם באזור קורסק, ובכך הבהיר למגויסים החדשים, ובהם הנערים הצעירים כי עליהם לבחור במוות על פני כניעה.

בעוד הקהילה הבינלאומית עוקבת בחרדה, נראה כי פיונגיאנג אינה בוחלת באמצעים וממשיכה להזרים כוח אדם צעיר ובלתי מיומן אל תוך אחת המלחמות העקובות מדם של המאה ה-21.

ולדימיר פוטיןחייליםצפון קוריאהקים ג'ונג אוןמלחמת רוסיה-אוקראינה

