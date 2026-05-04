הקרמלין מהדק את אבטחת פוטין בשל חשש מהפיכה צבאית ושימוש בכטב"מים, כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם הלילה (שני) ברשת CNN.

לפי הדיווח, דוח מודיעין חושף קרע בצמרת הביטחונית במוסקווה והגבלות חסרות תקדים על אנשי הצוות של הנשיא.

מהדברים עולה כי ​הקרמלין הגביר באופן דרמטי את סידורי האבטחה סביב הנשיא ולדימיר פוטין, זאת על רקע חשש גובר מפני ניסיון הפיכה וגל התנקשויות בבכירים רוסים.

לפי דוח של סוכנות מודיעין אירופית שפורסם ברשת CNN, מזכיר מועצת הביטחון ושר ההגנה לשעבר, סרגיי שויגו, הוא הדמות שסומנה כקשורה לסיכון פוטנציאלי להפיכה נגד השלטון.

​המסמך המודיעיני חושף עימות חריף בצמרת הביטחונית הרוסית שהתגלע בעקבות חיסולו של הגנרל פאניל סרברוב בדצמבר האחרון. מפקד הצבא, ואלרי גרסימוב, תקף את ראש שירות הביטחון הכללי, אלכסנדר בורטניקוב, והאשים את הארגון בכישלון בהגנה על קצינים בכירים. מנגד, בורטניקוב השיב לטענות באומרו כי הוא "סובל ממחסור במשאבים ובכוח אדם".

​בשל החשש מניסיונות התנקשות, בדגש על שימוש בכלי טיס בלתי מאוישים, צומצמו משמעותית המקומות שבהם מבקר פוטין בקביעות.

הנשיא ובני משפחתו הפסיקו להגיע למעונותיהם הרגילים באזור מוסקווה ובמתחם הקיץ המבודד בוולדאי. למרות שבשנה שעברה נהג פוטין לבקר בתדירות גבוהה במתקנים צבאיים, השנה הוא נמנע מכך לחלוטין, והקרמלין נוהג להפיץ תיעודים מוקלטים מראש שלו.

​מערך האבטחה החדש אף כולל התקנת אמצעי מעקב בבתיהם של אנשי הצוות הקרובים ביותר לנשיא, ובהם טבחים, צלמים ומאבטחים.

על עובדים אלו נאסר להשתמש בתחבורה ציבורית או להחזיק בטלפונים עם חיבור לרשת האינטרנט. כמו כן, כל מבקר בקרמלין נדרש כעת לעבור סדרה של בדיקות ביטחוניות כפולות מחשש לדליפת מידע רגיש שהחלה, על פי הדיווח, בחודש מרץ האחרון.