בלתי נתפס: משמרות המהפכה משגרות "דד-ליין" חדש לטראמפ

ארגון משמרות המהפכה באיראן פרסם לפני זמן קצר (ראשון) איום ישיר המופנה לפנטגון, ובו נטען כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ניצב בפני מבוי סתום אסטרטגי מול הרפובליקה האסלאמית.

בהודעה שפורסמה ברשת החברתית נכתב כי הממשל בוושינגטון נאלץ לקבל את תנאי המשא ומתן שהציבה טהראן, וכי המרחב לקבלת החלטות אמריקניות הפך למוגבל ביותר בתקופה האחרונה.

​בטהראן מייחסים את הדברים לשינוי במאזן הכוחות הבינלאומי, וטוענים כי מדינות כגון סין, רוסיה ואף מדינות אירופה הקשיחו את הטון שלהן נגד המדיניות האמריקנית. משמרות המהפכה התייחסו למכתב ששלח טראמפ לקונגרס כאל "מכתב סביל", המעיד לשיטתם על חולשה של הבית הלבן אל מול המציאות המדינית והצבאית במזרח התיכון.

​לפי נוסח ההודעה, המצור המוטל על איראן הוביל להצבת אולטימטום מפורש נגד משרד ההגנה האמריקני. בארגון הדגישו כי לנשיא ארצות הברית נותרו כעת שתי ברירות בלבד, שתיהן נתפסות ככישלון עבור הממשל.

"הדד-ליין של איראן נגד המצור לפנטגון. שינוי הטון של סין, רוסיה ואירופה נגד וושינגטון. המכתב הסביל של טראמפ לקונגרס. קבלת תנאי המשא ומתן של איראן", לשון ההודעה.

​המסר האיראני מסתיים באיום כלפי ארה"ב, לגבי עתיד היחסים בין המדינות והאפשרויות העומדות בפני הממשל הנוכחי.

"יש לכך משמעות אחת בלבד; טראמפ חייב לבחור בין 'מבצע בלתי אפשרי או הסכם רע עם הרפובליקה האסלאמית של איראן'. מרחב קבלת ההחלטות עבור אמריקה הפך למוגבל", נכתב בפרסום הרשמי.