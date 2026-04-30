מתחת לאף של טראמפ: המכליות עוקפות את המצור בשיטה חדשה

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

חברת המודיעין הימי Windward AI טוענת כי מכליות נפט הנתונות לסנקציות אמריקאיות מתחזות לכלי שיט עיראקיים ומעבירות נפט איראני בשווי מאות מיליוני דולרים. זאת על רקע החרפת המצור הימי שהטיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במטרה ללחוץ על טהראן.

לפי החברה, מספר מכליות גדולות מזייפות את נתוני המיקום שלהן כדי להיראות כמי שעוגנות מול עיראק, בעוד שבפועל הן טוענות נפט בנמלים באיראן. “המכליות משדרות אותות כוזבים כדי ליצור אליבי דיגיטלי”, נמסר, “הן מציגות יעד לנמלים עיראקיים, אך בפועל מפליגות לאיראן כדי להעמיס נפט תחת סנקציות”. בין כלי השיט שצוינו נמצאות מכליות ענק, שכל אחת מהן מסוגלת לשאת כשני מיליון חביות נפט, כך שארבע מהן יחד מגיעות לכמות של כשמונה מיליון חביות בשווי מוערך של כ-800 מיליון דולר. עוד נטען כי “צי של עשר מכליות הנתונות לסנקציות מזייף את מיקומן מערבית למצר הורמוז, ומציג עצמו כאילו הוא עוגן ליד בצרה בעיראק, בעוד המצור מצמצם את פעילות הנמלים האיראניים”.

נושאת המטוסים ג'ורג' וו בוש נכנסת לאזור המזרח התיכון בצל המצור ( צילום: סנטקום )

המצור הימי שהחלה ארצות הברית להפעיל באמצע אפריל נועד, לפי וושינגטון, לאלץ את איראן לשוב לשולחן המשא ומתן בנושא תוכנית הגרעין שלה, כאשר הדרישה המרכזית היא פירוק תוכנית העשרת האורניום. בטהראן דוחים זאת וטוענים כי מדובר בזכות ריבונית שאינה נתונה למשא ומתן.

בחברה ציינו כי לאחר טעינת הנפט, המכליות “מופיעות מחדש במערכות המעקב ומציגות כאילו מקור המטען הוא עיראקי”, וכי מדובר בשיטה מתוחכמת שנמצאת תחת מעקב גובר. במקביל ציינו כי יותר משני תריסר מכליות נמצאות כיום באזור שממערב למצר הורמוז, והמצור כבר הביא לירידה של יותר ממחצית בהיקף יצוא הנפט האיראני.

יו״ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, תקף את המדיניות האמריקאית ואמר כי מדובר ב“עצות גרועות”. בנוסף האשים את משרד האוצר האמריקאי בכך שהוא תורם לעליית מחירי הנפט בעקבות הצעדים שננקטים נגד איראן.