את חמאס אי אפשר לנצח רק בכוח הזרוע. אולי גם ראש הממשלה הבין את זה, ולכן אפשר את העסקה הנוכחית, שלוקחת מישראל את רוב נכסי המלחמה שרכשה בדם רב | השאלה שנותרה היא האם יש בכל זאת דרך אפקטיבית להכניע את חמאס ולהעלים את האיום הזה אחת ולתמיד? ייתכן שהתשובה לכך נמצאת בוושינגטון הבירה, ברעיון הטרנספר של הנשיא טראמפ (פרשנות, מגזין כיכר)
לפני כ-280 שנה התרחש סיפור המצור על טבריה, המשקף באופן מרתק את המתח המתמשך בין דמשק לערי הגליל | ישראל שפירא עם הסיפור המלא על ההפגזות הכבדות על העיר, שהיו אמורות להביא לחורבנה והפכו למופע של ניסים גלויים
ראש הממשלה לשעבר מקפיד בימי המלחמה להתראיין לרשתות התקשורת השונות בעולם ומציג תכנית יסודית ומהפכנית למיטוט שלטון חמאס בעזה, בלי כניסה קרקעית לעומק הרצועה | "התכנית נבדקה על ידי מומחי לדין בינלאומי ועומדת בכל מבחני הדין הבינלאומי"(חדשות)