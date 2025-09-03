כיכר השבת
"באופן מיידי"

היועמ"שית אוסרת להטיל מצור בעזה? זו הדרישה של אמהות הלוחמים

לאחר שעלו דיווחים כי היועצת המשפטית מטילה מגבלות על פעולות החיילים ברצועה, אמהות הלוחמים יצאו היום בדרישה: לחשוף את חוות הדעת של היועמ"שית האוסרת על הטלת מצור באזורי לחימה (חדשות משפט)

1תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

במכתב ששלחו אמהות הלוחמים, באמצעות עו"ד צפנת נורדמן, לממונים על חוק חופש המידע במשרד המשפטים ובצה"ל, הן דורשות לחשוף את ההוראות שניתנים לחיילים על ידי המחלקות המשפטיות.

עורכת הדין מציינת במכתב שנשלח: "בנינו נלחמו ונלחמים ברצועה וצפויים להישלח למבצע כיבוש בקרוב. אנו מבקשות לקבל את חוות הדעת - שעליה למדנו מפרסומים בתקשורת בימים האחרונים - מפני שיש לה השפעה ישירה וגורלית על חיי בנינו".

מכתבה של עורכת הדין

ורדית קרוגר מארגון אמהות הלוחמים: "בגלל פרשנות מופרכת של היועמ"שית והפצ"רית לוחמינו נשלחים להילחם מול אויב חזק, שמן ושבע, במקום מול אויב צמא, רעב ומוחלש - שייאלץ להיכנע בלי שחיילינו ייכנסו למלכודות שלו. בלי שנשלם מחיר כבד".

עוד היא הוסיפה ואמרה: "אנחנו דורשות לקבל את חוות הדעת הזו באופן מידי, על מנת ללמוד אותה ולהתמודד איתה משפטית וציבורית."

0 תגובות

1
שכולם יבינו שמי שנגד היהדות סופו של יום נגד היהודים....טומאה רח"ל
יופי

