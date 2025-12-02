היערכות מבצעית ( צילום: אתר צה"ל )

תעשיית הנשק העולמית רשמה בשנת 2024 זינוק חסר תקדים, עם נתונים המעידים כי המלחמה הפכה למנוע צמיחה כלכלי אדיר. על פי דוח חדש של מכון SIPRI, הכנסות 100 היצרניות הגדולות בעולם הגיעו לסכום שיא של 679 מיליארד דולר, המהווה עלייה של 5.9% בשנה האחרונה וגידול של 26% בעשור האחרון.

לפי דיווח של Yent הגידול המטאורי הזה מונע ישירות על ידי שני מוקדי הסכסוך המרכזיים בעולם: הלחימה באוקראינה והמערכה בעזה. לראשונה מאז 2018, כל חמש החברות הביטחוניות המובילות בעולם דיווחו על צמיחה בהכנסותיהן. אירופה משלימה מלאים ומפחדת מרוסיה אירופה מובילה את גל הצמיחה: 26 החברות האירופאיות הגדולות רשמו עלייה של 13% במכירות. הגידול נובע ממספר גורמים משולבים: חידוש מלאים: מדינות אירופה מגדילות את הרכש כדי לחדש מצבורי נשק ותחמושת שנשלחו לאוקראינה. תפיסת האיום: הנתונים משקפים רכישות הנובעות מ"תפיסת האיום הרוסי", כפי שמדגימה חברת "Czechoslovak Group" הצ'כית, שדיווחה על קפיצה מדהימה של 193% בהכנסותיה. בניגוד לכך, אזור אסיה ואוקיאניה היה היחיד שרשם ירידה של 1.2% בהכנסות, בעיקר בשל ביטולי חוזים בתעשייה הסינית. מנגד, התעשייה הרוסית רשמה צמיחה של 23% בזכות הביקוש הפנימי שהולידה המלחמה

ההובלה האמריקאית וההפתעה הישראלית

ארה"ב ממשיכה להוביל את השוק באופן מוחלט: 39 חברות אמריקאיות אחראיות לכמעט מחצית מהמחזור העולמי – 334 מיליארד דולר.

במזרח התיכון, הנתונים הישראליים מציגים תמונה מפתיעה:

הכנסות שיא: תשע חברות מובילות במזרח התיכון רשמו הכנסות של 31 מיליארד דולר, כאשר שלוש החברות הישראליות (אלביט מערכות, התעשייה האווירית ורפאל) מהוות יותר ממחצית מסכום זה, עם הכנסות משולבות של 16.2 מיליארד דולר.

התנגדות חסרת השפעה: על פי דוח SIPRI, "ההתנגדות הגוברת לפעולות ישראל בעזה כמעט ולא השפיעה על העניין בנשק ישראלי". המסר הברור הוא כי היכולות הטכנולוגיות והמוכחות של התעשייה הישראלית ממשיכות למשוך עניין בינלאומי גבוה, חרף הלחץ הדיפלומטי.

הדוח משרטט תמונה שבה הביקוש לנשק מתקדם ומודרני עולה באופן חד, כמענה לאיום המתחדש במזרח אירופה ולקונפליקטים הגדולים במזרח התיכון.