מה חיזבאללה מסתיר בתוך המשאיות והאמבולנסים? דובר צה"ל חושף

דובר צה"ל בערבית אלוף-משנה אביחי אדרעי מזהיר היום חיזבאללה מסתיר רקטות וטילים בתוך משאיות אזרחיות שנעות על ציר החוף - כדי לשגרם לישראל ולעבר כלי שיט. מוקדם יותר היום הזהיר דובר צה"ל כי חיזבאללה עושה שימוש באמבולנסים לצרכים צבאיים.

בהודעת דובר צה"ל בערבית נכתב: "על פי מידע מודיעיני שהתקבל, אנו יכולים כעת לחשוף כי ארגון הטרור חיזבאללה מסווה נשק בתוך משאיות אזרחיות ומשתמש בו כדי להעביר נשק לאורך חוף לבנון".

על פי ההודעה, "ההנחה היא שחלק מכלי הנשק הללו ישמשו בפעולות טרור, כולל פיגועים המכוונים לאזור הגבול, כלי שיט ומטרות בים. אנו חושפים כי משאיות אלו נוסעות בתוך ערי חוף ומופיעות כמשאיות אזרחיות על מנת להיטמע ולבסס נוכחות בקרב האוכלוסייה המקומית".

לסיום נכתב: "הצבא מזהיר את תושבי לבנון כי חיזבאללה, ארגון הטרור שגרר אתכם לאזור זה כתוצאה ממלחמתו בשירות המשטר האיראני, מוכיח שוב כיצד הוא מסכן את חייכם למען האינטרסים הטרוריסטיים שלו!".