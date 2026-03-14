ההסלמה בגבול הצפון

מה חיזבאללה מסתיר בתוך המשאיות והאמבולנסים? דובר צה"ל חושף

דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה שלפיה צה"ל עלול להתחיל לפעול נגד משאיות אזרחיות, מאחר שחיזבאללה מוביל בהן טילים ובכך מסכן את תושבי ערי החוף והכפרים בלבנון | "צה"ל מזהיר כי כל משאית הנוסעת סמוך לחוף עלולה לסכן את עצמה עקב נוכחות חיזבאללה באזור", אמר אדרעי (צבא)

אזהרת דובר צה"ל בערבית (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל בערבית אלוף-משנה אביחי אדרעי מזהיר היום מסתיר רקטות וטילים בתוך משאיות אזרחיות שנעות על ציר החוף - כדי לשגרם לישראל ולעבר כלי שיט. מוקדם יותר היום הזהיר דובר צה"ל כי חיזבאללה עושה שימוש באמבולנסים לצרכים צבאיים.

בהודעת דובר צה"ל בערבית נכתב: "על פי מידע מודיעיני שהתקבל, אנו יכולים כעת לחשוף כי ארגון הטרור חיזבאללה מסווה נשק בתוך משאיות אזרחיות ומשתמש בו כדי להעביר נשק לאורך חוף לבנון".

על פי ההודעה, "ההנחה היא שחלק מכלי הנשק הללו ישמשו בפעולות טרור, כולל פיגועים המכוונים לאזור הגבול, כלי שיט ומטרות בים. אנו חושפים כי משאיות אלו נוסעות בתוך ערי חוף ומופיעות כמשאיות אזרחיות על מנת להיטמע ולבסס נוכחות בקרב האוכלוסייה המקומית".

לסיום נכתב: "הצבא מזהיר את תושבי לבנון כי חיזבאללה, ארגון הטרור שגרר אתכם לאזור זה כתוצאה ממלחמתו בשירות המשטר האיראני, מוכיח שוב כיצד הוא מסכן את חייכם למען האינטרסים הטרוריסטיים שלו!".

אזהרת דובר צה"ל בערבית (צילום: דובר צה"ל)
אזהרת דובר צה"ל בערבית (צילום: דובר צה"ל)

הבני יששכר כותב בידינו קבלת הקדמונים עיין בתיקוני זהר (נא.) וברעיא מהימנא (ח"ג רמט.) אשר לעתיד במהרה בימינו מלחמת עמלק ומחייתו יהיה בערב חג הפסח הרי שלך לפניך ההתחלה ביום הפורים והסיום והגמר בערב פסח הן המה תש"ך שעות מנין ג' פעמים עמל"ק לבטל שיעור קומת הקליפה מכל וכל במחשבה דבור ומעשה
לישראל אין זמן להתמהמה חייבים להחליש את איראן והאייתולות בכל חזית צבאית, מודיעינית וכלכלית. כל מתקפה על תשתיות קריטיות והרתעה מדויקת מול הפרוקסי שלהן חובה לשמירה על ביטחון ישראל. לחץ בינלאומי, סנקציות וחיזוק מתנגדים פנימיים הדרך להכניע את משטר הטרור האיראני.
