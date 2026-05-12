תיעוד תקיפת החשוד - צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל מסר היום (שלישי) כי לפני זמן קצר, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע-אוויר לעבר כלי טיס. על פי הנמסר, אין נזק ואין נפגעים לכוחות צה"ל.

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

חיזבאללה שיגר רחפני נפץ

באירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, אין נפגעים לכוחותינו.

האירועים מצטרפים לשורה של ניסיונות תקיפה של ארגון הטרור כלפי כוחות צה"ל הפועלים במרחב. כידוע, רחפני הנפץ מהווים אתגר מבצעי משמעותי עבור כוחות הביטחון, בשל יכולתם לפעול בשקט ובדיוק.

פעילות מבצעית נרחבת במרחב

בימים האחרונים נרשמת עלייה בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל במרחב דרום לבנון. כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 פועלים במבצע מיוחד לטיהור מרחב הליטאני והשיגו שליטה מבצעית במרחב. במהלך המבצע, חיל האוויר תקף יותר מ-100 מטרות קרב בסיוע לכוחות במרחב.

הפעילות המבצעית כוללת איתור והשמדת תשתיות טרור, חיסול מחבלים בקרבות פנים מול פנים, וסיכול ניסיונות של ארגון הטרור לשגר רקטות ורחפני נפץ לעבר שטח ישראל. בדובר צה"ל הבהירו כי הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך דגש על הסרת איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.