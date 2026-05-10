דיווח דרמטי

"ארה"ב אמרה לנו לא לבדוק": רועה צאן חשף את בסיס צה"ל החשאי בעיראק

רועה צאן דיווח על פעילות חשודה במדבר נוח'יב ב-4 במרץ | ארה"ב הורתה לכוחות העיראקיים שלא לבדוק את האזור

האתר הסודי, אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

גורם ביטחוני עיראקי בכיר חשף הערב (ראשון) פרטים חדשים על הבסיס הצבאי החשאי שהקים צה"ל במדבר העיראקי במהלך המלחמה ב. על פי הדיווח שפורסם ברשת אל-חדת', רועה צאן מקומי דיווח ב-4 במרץ על פעילות חשודה באזור המדבר נוח'יב, סמוך לעיר נג'ף הקדושה לשיעים.

"פעלנו כדי להגיע לשם ולבדוק מה קורה", מסר הגורם הביטחוני, "אבל אמרה לנו שלא לנסות לבדוק מה קורה שם". ההוראה האמריקאית המפורשת למנוע מהכוחות העיראקיים לחקור את הפעילות החשודה מעידה על רמת התיאום הגבוהה בין וושינגטון לירושלים בהקמת המוצב החשאי.

המוצב שכמעט ונחשף

כפי שדיווחנו קודם לכן, ישראל ביצעה תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקיים שכמעט חשפו את המוצב החשאי בתחילת המלחמה. התקיפות הישראליות נועדו להרחיק את הכוחות העיראקיים מהאזור ולשמור על סודיות המתקן שהיה חיוני להצלחת המבצעים האוויריים נגד איראן.

נערכים לכל תרחיש (צילום: צבא ארה"ב)

על פי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", המתקן הסודי שימש כבסיס לכוחות מיוחדים וכמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר הישראלי. המוצב אפשר לישראל לקצר משמעותית את מרחקי הטיסה לאיראן ולשפר את יכולות התקיפה האווירית. גורמים אמריקאים שצוטטו בדיווח מסרו כי המתקן היה חיוני להצלחת המבצעים האוויריים נגד מטרות איראניות.

החשיפה החדשה מדגישה את מורכבות המצב הביטחוני בעיראק, שם פועלות מיליציות פרו-איראניות לצד כוחות אמריקאיים, בעוד ישראל מנצלת את השטח למבצעים נגד איראן. ההתערבות האמריקאית הישירה למנוע מהכוחות העיראקיים לחקור פעילות חשודה מעלה שאלות לגבי ריבונות עיראק ורמת השליטה האמריקאית בשטחה.

