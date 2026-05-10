קרן מוות לשאהד: הלייזר האוקראיני שישרוף את הכטמ"מים של איראן

נשק הלייזר של הצי על סיפון הספינה USS Preble. - צילום: חיל הים של אמריקה

בזמן שרוסיה ממשיכה להשתמש באלפי כטב"מים מתאבדים מתוצרת איראן כדי להתיש את אוקראינה, מפתחים בקייב את התשובה שעשויה לשנות את כללי המשחק. חברת Celebra Tech האוקראינית חשפה את מערכת "טריזוב" (Tryzub) - נשק לייזר ניידת המותקנת על משאית ומסוגלת להפיל כטב"מים ומל"טים באמצעות קרן אור בלבד, ללא צורך בטילי יירוט יקרים.

המערכת, שמה בעברית "טרייזוב" פירושו "טרידנט" - סמל אוקראינה הלאומי, מייצגת קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות ההגנה האווירית של המדינה. בניגוד למערכות קונבנציונליות שבהן כל יירוט עולה מאות אלפי דולרים, הלייזר פועל בעלות תפעולית כמעט אפסית - רק חשמל ואוויר לקירור.

נשק המחר כבר כאן: מערכת לייזר מתקדמת בפעולה ( צילום: חיל הים האמריקאי )

על פי הנתונים שפורסמו, המערכת כבר הוכיחה יכולת יירוט מבצעית של כטב"מי FPV וכלים מתאבדים בטווחים של עד קילומטר וחצי. אולם המפתחים לא מסתפקים בכך - הם עובדים על שדרוג שיאפשר יירוט בטווח של חמישה קילומטרים, מה שיספק מעטפת הגנה רחבה משמעותית לתשתיות קריטיות וריכוזי אוכלוסייה. קולונל ודים סוחרבסקי, דובר כוחות ההגנה האוקראיניים, אישר כי המערכת מסוגלת ליירט מטרות בגובה של עד שני קילומטרים. "זוהי יכולת שמשנה את המשוואה הכלכלית של המלחמה", ציין גורם בכיר בצבא האוקראיני. "במקום לירות טיל של מיליון דולר על כטב"ם של 20 אלף דולר, אנחנו משתמשים בקרן אור".

ניידות שמספקת גמישות מבצעית

אחד היתרונות המרכזיים של "טריזוב" הוא היותה מערכת ניידת המותקנת על גבי משאית. תצורה זו מאפשרת פריסה מהירה והגנה דינמית על נקודות משתנות לפי הצורך המבצעי. בניגוד למערכות הגנה אווירית קבועות שניתן לזהות ולתקוף, הלייזר הנייד יכול לשנות מיקום בהתאם לאיומים.

למרות המסתורין שעדיין אוטף את מקור האנרגיה ומערכת הקירור של הנשק, ברור כי מדובר בפיתוח טכנולוגי מתקדם. האוקראינים שומרים בקפידה על פרטים טכניים מסוימים, אך הדגימו את היכולות המבצעיות בתיעודים שפורסמו.

המאזן הכלכלי החדש של המלחמה

רוסיה שיגרה בשבוע האחרון בלבד למעלה מ-3,000 כטב"מים מסוג שאהד 136 איראניים לעבר יעדים אוקראיניים. כל יירוט של כטב"ם כזה באמצעות טיל קונבנציונלי עולה מאות אלפי דולרים, בעוד הכטב"ם עצמו עולה כ-20 אלף דולר בלבד. המשוואה הכלכלית הזו יוצרת יתרון ברור לתוקף.

"טריזוב" משנה את החשבון הזה מן היסוד. עלות היירוט בלייזר מסתכמת בחשמל בלבד - כמה דולרים לכל היותר. כך, אוקראינה יכולה לשמור את הטילים היקרים שהיא מקבלת מארה"ב למטרות אסטרטגיות, בעוד הלייזר מטפל באיומים ה"זולים" אך המתישים.

תותחן אוקראני מפיל כטב"ם - צילום: רשתות חברתיות

משלים ולא מחליף

חשוב לציין כי האוקראינים אינם רואים במערכת הלייזר תחליף למערכות ההגנה האווירית הקיימות. "זוהי החוליה החסרה במערך ההגנה שלנו", הסביר קצין בכיר. "אנחנו ממשיכים להשתמש בפטריוט ובמערכות מתקדמות אחרות נגד טילים בליסטיים וטילי שיוט, אבל הלייזר נותן לנו מענה יעיל לנחילי הכטב"מים".

המערכת כבר עברה שלבי ניסוי מוצלחים ונמצאת בתהליך מעבר לפריסה מבצעית. בחודשים הקרובים צפויה להתבצע הרחבת היכולות והפריסה של מערכות נוספות באזורים אסטרטגיים ברחבי אוקראינה.

יצוין כי פיתוחים דומים מתקדמים גם במדינות אחרות. ארה"ב מספקת לישראל מערכות לייזר מתקדמות במסגרת חבילות נשק אסטרטגיות, מה שמעיד על המגמה העולמית במעבר לנשקי אנרגיה מכוונת כפתרון כלכלי לאיומי הכטב"מים.