כיכר השבת
"מאבק נצחי"

באיראן קוראים לפטר את שר החוץ, בטענה כי ביצע "טעות אסטרטגית"

חזית העמידה הקיצונית באיראן מגבירה לחץ נגד הסכם גרעיני אפשרי עם ארה"ב | המאבק הפנימי, הדמויות המרכזיות והשלכות פוליטיות (בעולם)

ערקאצי מימין, טראמפ משמאל (צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן)

על רקע המגעים הרגישים בין איראן ל, גובר ב המאבק הפנימי סביב אפשרות להסכם חדש עם וושינגטון. במוקד ההתנגדות להסכם אפשרי ניצבת חזית “ג’בהה-יה פאידארי”, המכונה גם “חזית העמידה”, קבוצה קיצונית מהמחנה השמרני הרואה בכל פשרה מול המערב “טעות אסטרטגית”.

אנשי הקבוצה, שמכונים באיראן “מהפכני-על”, טוענים כי המאבק נגד ארצות הברית וישראל הוא “מאבק נצחי”, ומתנגדים לכל דיון על תוכנית הגרעין. לפי הדיווח, הם מגבירים את הלחץ דרך התקשורת, הפרלמנט והפגנות רחוב בטהרן, תוך האשמת צוות המשא ומתן בכניעה למערב.

לפי כתבה שפורמה ב-CNN, חבר הפרלמנט מוחמד נאבידאן, המזוהה עם הקבוצה, השתתף בשיחות באסלאמאבאד אך לאחר מכן טען כי “המשא ומתן על תוכנית הגרעין הוא טעות אסטרטגית”. בנוסף קרא להדחת שר החוץ עבאס עראקצ'י מצוות השיחות.

גם האתר האיראני “ראג’ה ניוז”, המזוהה עם החזית, תקף בחריפות את המגעים וכתב כי “גם אם יהרגו את המנהיג שלנו, עדיין יהיו כאן אנשים שירצו ללחוץ ידיים לסטיב וויטקוף, ג’יי־די ואנס וג’ארד קושנר”.

לפי מומחים שצוטטו בדיווח, הקבוצה מנסה למצב את עצמה כמרכז כוח חדש לאחר חיסולו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, תוך גיוס צעירים אידיאולוגים ותומכי המשטר להפגנות תמיכה בקו הנוקשה נגד המערב.

עם זאת, גורמים פוליטיים באיראן טוענים כי הקבוצה הולכת ומבודדת, וכי גם במחנה השמרני רואים בהתנהלותה גורם שמציג את איראן כמפולגת בעיני העולם. מומחים העריכו כי המחלוקת איננה סביב עצם הרצון להגיע להסכם, אלא סביב השאלה מי יהיה זה שיוביל אותו ויקבע את תנאיו.

ארה"באיראןהפסקת אשהסכם הגרעיןעבאס עראקצ'י

