דיווח: איראן העבירה את תשובתה לארה"ב בנוגע להפסקת האש

לפי הדיווחים, איראן העבירה את תשובתה בנוגע להפסקת האש במפרץ לארה"ב דרך פקיסטן. לפי הדיווח, התשובה מתמקדת כרגע בסיום המלחמה.

הדיווח מגיע על רקע הסלמה משמעותית במפרץ. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע מוקדם יותר היום (ראשון) כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה יירטו בהצלחה שני כטב"מים ששוגרו מאיראן לעבר שטחה.

הדיווח על היירוט הגיע שעות ספורות לאחר שדווח על ניסיון תקיפה איראני במפרץ, במהלכו ניסו משמרות המהפכה לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי. הכוחות האמריקניים השיבו באש, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור.

איומים איראניים חריפים

משמרות המהפכה האיראניות פרסמו לאחרונה אזהרה חריפה, לפיה כל תקיפה נגד מכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב.

למרות חילופי האש והמתיחות הגוברת, גורם ישראלי העריך כי ההתנהלות הנוכחית של הצדדים מראה שלא ארצות הברית ולא איראן מעוניינות בחזרה ללחימה מלאה. יחד עם זאת, האירועים האחרונים מעידים על מצב שביר במיוחד שעלול להתפוצץ בכל רגע.