האוצר היקר ביותר עלי אדמות? נחשפה המפלצת האדומה ממוגוק 

בלב אזור מוכה קרבות במיאנמר, שם האדמה רועדת מהפגזות ולא מחפירות, נחשף באפריל האחרון אחד האוצרות המדהימים ביותר שנראו אי פעם אבן אודם (רובי) נדירה במשקל של 11,000 קראט (כ-2.2 קילוגרמים).

האבן, שנמצאה סמוך לעיר מוגוק שבמחוז מנדליי, נחשבת לשנייה בגודלה שנמצאה אי פעם במדינה, אך ערכה עשוי לעלות על כל קודמותיה בשל איכותה יוצאת הדופן.

מומחים מתארים את האבן כבעלת גוון אדום-סגלגל עם תת-גוון צהבהב, שקיפות מתונה ומשטח רפלקטיבי ביותר המעניק לה זוהר מהפנט. למרות שהיא שוקלת כמחצית מאבן הרובי המפורסמת שנמצאה ב-1996, המומחים טוענים כי הצבע והאיכות שלה הופכים אותה ליקרה וחשובה הרבה יותר.

אולם, מאחורי היוהר הנוצץ מסתתרת מציאות פוליטית עקובה מדם.

מיאנמר אחראית לכ-90% מתפוקת אבני הרובי בעולם, והעיר מוגוק היא הלב הפועם של תעשייה זו. האזור חווה לאחרונה לחימה עזה במסגרת מלחמת האזרחים במדינה; העיר נכבשה ביולי 2024 על ידי כוחות גרילה של המיעוט האתני "פאלאונג" (TNLA), אך הוחזרה לשליטת הצבא כחלק מהפסקת אש בתיווך סיני.

האבן העצומה הוצגה לאחרונה בלשכתו של נשיא מיאנמר ומפקד הצבא, מין אונג הלאינג, בבירה נייפידאו. בעוד הממשלה הצבאית חוגגת את התגלית, ארגוני זכויות אדם קוראים לעולם להפסיק לרכוש אבני חן ממיאנמר, בטענה שהן מהוות עורק חיים כלכלי לדיקטטורה הצבאית ולמימון הסכסוכים הפנימיים במדינה. כך, האבן המרהיבה נותרת לא רק סמל לעושר טבעי, אלא גם תזכורת כואבת למאבק השליטה על משאביה של אומה שסועה.