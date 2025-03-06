פריצת דרך היסטורית במעבדה בבייג’ין: לראשונה גודלו גבישי יהלום משושה באיכות גבוהה ובגודל מאקרוסקופי, חומר נדיר שנתגלה עד כה רק במטאוריטים | הממצאים פותחים את הדלת לדור חדש של חומרים סופר-קשים וליישומים מתקדמים בתעשייה ובאלקטרוניקה (טכנולוגיה)
מדוע בחרו יהודים במשך שנים לעסוק בענף היהלומים? מה ההשפעה שלהם בתחום? וגם, מה צופן העתיד לתעשייה הגדולה הזו | ריאיון מרתק עם נשיא הבורסה ליהלומים ניסים זוארץ, מנכ"ל הבורסה ערן זיני, וסגן הנשיא אשר אייזן, בו נפרסת בפנינו תמונת מצב של אחת התעשיות הגדולות בישראל | בסיומו אף יצאנו לסיור בתוככי הבניין מהשמורים ביותר בישראל (כיכר מגזין)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויצא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ את הפסוק - "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש", לחם ודאי שנועד לאכילה ובגד נועד ללבישה, ומדוע יעקב מתבטא כך? | וגם: מהי הסיבה שיש אוויר בעולם ללא כל הגבלה וללא צורך בתשלום, וכן פירות וירקות קיימים בשפע וקל להשיג אותם במחיר סביר. לעומת זאת, זהב ויהלומים אין בשפע וללא הגבלה, והמחיר עבורם הוא יקר מאוד? | צפו בשיעור (יהדות)
מייקה מאייר, מומחית לענייני הארמון, דנה לאחרונה בכללים הנוקשים שמשפחת המלוכה הבריטית מחויבת לעמוד בהם. אחד מהם כולל שמירת תכשיטים "נוצצים" - כמו יהלומים - לענידה לילית בלבד. מה פשר החוק המוזר הזה? (תרבות)