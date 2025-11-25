כיכר השבת
"תל אביב יכולה להיות דובאי"

הח"כ מהליכוד התגייס לטובת היהלומנים שצעקו בכנסת; "הענף בגסיסה"

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה באתגרי ענף היהלומים שנציגה טענו כי "הענף בגסיסה – ורק אם יהיה פה אזור סחר חופשי - תל אביב יכולה להיות דובאי "| הפרטים מהדיון המרתק (כנסת, בעולם)

דובאי (צילום: שאטרסטוק)

חריג במשכן: ועדת הכלכלה של הכנסת דנה היום (שלישי) באתגרי ענף היהלומים, ושמעה על מצבם הקשה של היהלומנים. היו"ר ציין כי מדינות מסביבנו משכו משקיעים ועודדו אותם והדבר הוביל לפגיעה קשה בבורסה, וביקש לבחון צעדים לטיפול במצב.

סגן נשיא בורסת היהלומים, אביעד בשארי טען במהלך הדיון: "מה שקרה בשנים האחרונות הוא שכל חברות הכרייה לא מצאו עניין להיות בארץ. משטר המס לא נתן להם ערך והם חיפשו שווקים אחרים. המקום הכי איכותי זו דובאי, שנותנת להם כמעט 0% מס. לנו כמעט אין אפשרות להתמודד עם זה".

נציג רשות המסים, דוד חורי, אמר כי הבעיה היא המכס של טראמפ. מנכ"ל בורסת היהלומים, נדב שיינברגר, הגיב כי הבעיה התחילה עוד הרבה לפני המכס אך זה נכון שהוא יהיה הקש שישבור את גב הגמל. "העולם השתנה ועשה התאמות, ואם אנחנו לא נעשה את זה לא תישאר פה תעשייה. ההחלטה אם יהיה פה ענף יהלומים או לא תלויה באם יהיה פה אזור סחר חופשי או לא", אמר שיינברגר.

המפקחת על הענף במשרד הכלכלה והתעשייה, נטלי גוטמן חן, אישרה שהענף אכן חטף מכות בקורונה, במלחמה והמכה האחרונה בגלל העלייה במכס. "המשרד נאבק להשיג עבור ישראל את אותה הטבת מכס ופטור לענף היהלומים, ברגע שנקבל את זה אני מאמינה שזאת תהייה הזדמנות מאוד גדולה. לכל אורך הדרך הבענו תמיכה ברעיון של אזור סחר חופשי".

עם זאת, נציג אגף התקציבים באוצר, עמית גולדמן, אמר כי לפני שחושבים על שינוי משטר המס צריך להבין מה החסמים ברמת הרגולציה. הוא הוסיף כי הבעיה במשטר המכסים היא רוחבית ואי אפשר להסתכל על סקטור ספציפי. עוד ציין גולדמן, כי הענף הוא בעל פיריון נמוך וזאת בעיה לתת לו מענה ספציפי עם השלכות רוחב משמעותיות.

ח"כ גואטה סיכם ואמר כי בכוונתו לקיים ישיבות נוספות בנושא, וביקש מאגף התקציבים באוצר להציג את הפתרונות שלו להבאת חברות זרות לארץ. לדבריו: "אם לא יהיו תשובות ברורות נחוקק חוק, ונעשה את המקסימום להציל את הענף", אמר ח"כ גואטה.

