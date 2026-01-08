כיכר השבת
נותן גז ודורס את כוחות המשטר: תושב איראני תועד בצעד נועז 

התושבים באיראן מציגים אומץ יוצא דופן אל מול כוחות המשטר | בתיעוד וויראלי נראה רכב אזרחי כשהוא נותן גז בצומת, ודורס קבוצה גדולה של חיילים שנעה בכביש | בינתיים, המחאות ממשיכות: במשהד נראו אנשים שקרעו את דגל הרפובליקה האסלאמית לגזרים, ורבים מבתי העסק סגרו את חנויותיהם (בעולם)

רגעי דריסת הכוחות האיראניים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)
דריסת הכוחות האיראניים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

למרות מספר ההרוגים שממשיך לעלות במחאות ב, התושבים מציגים אומץ יוצא דופן אל מול כוחות המשטר. בתיעוד וויראלי נראה רכב אזרחי כשהוא נותן גז בצומת, ודורס קבוצה גדולה של חיילים שנעה בכביש.

ברקע, המשטר ממשיך להתמודד עם גל המחאות שהחל בסוף החודש שעבר בקרב סוחרים בטהרן, והתפשט להפגנות המוניות ולעיצומים בערים שונות ברחבי המדינה. בעיר אבדאנאן תושבים השמיעו קריאות נגד המנהיג העליון עלי חמינאי. במשהד נראו אנשים שקרעו את דגל הרפובליקה האסלאמית לגזרים, ורבים מבתי העסק סגרו את חנויותיהם, מה שגרם להאטה משמעותית בפעילות הכלכלית.

לפי ארגוני זכויות אדם, כוחות המשטר הגיבו באלימות במספר מקרים, כולל הרג מפגינים, פשיטות על בתי חולים ומעצרים המוניים. מספר ההרוגים מוערך בין 27 ל‑36, כששישה ילדים נהרגו, על פי המרכז לזכויות אדם באיראן.

בחלקים המערביים של המדינה, בהם מרוכזת האוכלוסייה הכורדית, שמרו עסקים רבים על השביתה בהתאם לקריאה של מפלגות פוליטיות כורדיות. בערים המרכזיות טהרן, ראשט ומשהד, רוב החנויות נסגרו, ואזרחים התקשו להשיג מוצרים בסיסיים. רבים מבעלי החנויות פרסמו הודעות רשמיות על סגירת החנויות והשתתפותם בהפגנות.

על פי הדיווחים, הממשלה מנסה להגביל את הפצת המידע על ההפגנות על ידי שיבושי אינטרנט ואיומים אישיים למי שתמך במוחים ברשתות החברתיות. פרופסור באוניברסיטת שריף בטהרן, שדורגה בעבר במקום הראשון במדינה, פרסם פוסט בגלוי נגד חמינאי, ומחה על אלימות הכוחות נגד המוחים. "ניצחון העם האיראני קרוב", הבטיח הפרופסור.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

