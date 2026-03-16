כיכר השבת
צביעות בשיא כיעורה

"אף מדינה מוסלמית לא עוזרת לנו": דמעות התנין של איראן בצל המלחמה

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג’אני, פנה במסר לעולם המוסלמי ברקע המלחמה מול ישראל וארה"ב | “למעט מקרים נדירים ובמסגרת עמדות פוליטיות בלבד, אף מדינה אסלאמית לא עמדה לצד העם האיראני”, התלונן לאריג'אני (בעולם)

עלי לאריג'ני מימין, הנשיא טראמפ משמאל (צילום: הבית הלבן, Khamenei.ir)

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג’אני, פנה בטוויטר מסר לעולם המוסלמי ולממשלות המדינות האסלאמיות, ברקע המלחמה בין איראן ל ולישראל.

לדבריו, “ נחשפה לתוקפנות אמריקנית-ציונית מתוחכמת שהתרחשה בזמן המשא ומתן, ומטרתה הייתה לפרק את איראן”. הוא הוסיף כי בעקבות התקיפה נהרגו דמויות בכירות ואזרחים, אך הדגיש כי “התוקפים נתקלו בהתנגדות לאומית ואסלאמית איתנה מצד העם האיראני”.

לאריג’אני מתח ביקורת על המדינות המוסלמיות שלדבריו לא תמכו באיראן. הוא כתב כי “למעט מקרים נדירים ובמסגרת עמדות פוליטיות בלבד, אף מדינה אסלאמית לא עמדה לצד העם האיראני”.

בהמשך תהה על עמדת חלק מהממשלות המוסלמיות והפנה אליהן ביקורת דתית: “האם אין עמדתן של כמה מהממשלות האסלאמיות סותרת את דברי הנביא: ‘מי ששמע אדם קורא: הו המוסלמים – ולא נענה לו, אינו מוסלמי’? איזה אסלאם הוא זה?”.

לדבריו, יש אף מדינות שהרחיקו לכת והגדירו את איראן כאויבת משום שתקפה מה שכינה "יעדים אמריקניים וישראליים" בשטחן. “האם מצפים מאיראן שתעמוד בחיבוק ידיים בזמן שבסיסים אמריקניים במדינותיכם משמשים לתקוף אותה?” שאל והוסיף כי לטענתו מדובר ב“תירוצים חלשים”. הוא הגדיר את המצב כך: “העימות כיום הוא בין אמריקה וישראל מצד אחד לבין איראן המוסלמית וכוחות ההתנגדות מצד אחר. באיזה צד אתם עומדים?”.

לאריג’אני סיים בקריאה למדינות האסלאמיות "לחשוב על עתיד האזור". “חשבו על עתיד העולם האסלאמי. אתם יודעים שלאמריקה אין נאמנות ושישראל היא אויבת לכם”, כתב, והוסיף קריאה לעצירה והתבוננות: “עצרו לרגע והרהרו בעצמכם ובעתיד האזור. איראן מייעצת לכם ואינה מבקשת לשלוט בכם”.

“אחדות האומה האסלאמית, אם תושג במלוא העוצמה, יכולה להבטיח ביטחון, התקדמות ועצמאות לכל מדינותיה”, סיכם הבכיר האיראני.

5
יד לו אפשרות להיכנע! אז על מי הוא בתבכיין?
מוחמד
4
צריך לעזור לכם? הרי אתם 'מנצחים' כל הזמן..
יהודה
3
למה לא תספר להם מה הייתה התכנית של מועצת השיעה העולמית למדינות האיסלאם הסוני, בקיצור הכנעה בכח החרב, שנאה רציפה של מעל אלף שנה, עוד מימי חתנו של מוחמד ״עלי״ השיעים שמיצגים בערך 10% מכלל המוסלמים בעולם היתר סונים, השיעים מתימרים להשליט את דתם על כלל האיסלאם ובהמשך לשחוט את מי שלא ימיר דתו לשיעה, טיסה
שיעים רצחניים
2
מענין באמת למה אולי כי אתם שולחים עליהם טילים ללא הפסקה?
767
1
יריתם על כל מדינה ערבית באזור
אף מדינה ערבית לא עוזרת לנו

