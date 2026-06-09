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מול קהל צופים

לעיני המצלמות: מלון ישן בן 19 קומות קרס אל תוך עצמו | צפו

מלון לשעבר בן 19 קומות בטקסס נהרס בפיצוץ מבוקר כדי לפנות מקום למלון יוקרה חדש עם 507 חדרים | צפו בקריסה (מעניין)

הפיצוץ המבוקר של המלון לעיני הצופים
הפיצוץ המבוקר של המלון לעיני הצופים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מלון בן 19 קומות בעיר ארלינגטון שבטקסס נהרס בפיצוץ מבוקר שנמשך פחות מדקה, כחלק מפינוי שטח לטובת הקמת אתר נופש יוקרתי חדש.

מדובר במלון Sheraton Arlington לשעבר, שנהרס בסוף השבוע שעבר מול קהל צופים שהתקבץ באזור רובע הבידור של העיר.

המבנה, שהוקם בשנת 1984 והיו בו 311 חדרים, שימש במשך שנים אורחים של מרכז הכנסים הסמוך.

במקום המבנה שנהרס מתוכנן לקום פרויקט חדש בשם Americana by Loews, מלון יוקרה עם 507 חדרים. זה יהיה המלון השלישי של רשת Loews ברובע הבידור של העיר.

ארה"בקריסהמלוןטקסספיצוץ מבוקר
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