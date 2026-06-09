תיעוד עוצר נשימה: אסטרונאוטית נחשפה למראה נדיר מתוך החללית

האסטרונאוטית האמריקאית ג’סיקה מאיר, חברת צוות נאס״א, פרסמה ברשת X (טוויטר לשעבר) סרטון שצולם מתוך חללית הדרגון של SpaceX, ובו נראית תופעת הזוהר הדרומי (Aurora Australis) בעוצמה חריגה שנגרמה בעקבות פעילות סולארית אחרונה.

אירוע סולארי הוא שם כללי לפעילות חריגה על פני השמש, שבה משתחררת כמות גדולה של אנרגיה וחלקיקים לחלל.

מאיר תיארה את המראה החריג של הזוהר כפי שנצפה מהחלל, והסבירה כי בניגוד למופעי זוהר קודמים שראתה, הפעם התופעה נעה והתפתלה ישירות מתחת לחללית ויצרה מחזה מרשים במיוחד.

בפוסט היא תיארה את החוויה מהחלל: “אני נפעמת מהתופעה האתרית הזו, שמעוררת רגש עמוק כל כך.”

לדבריה, המראה יוצא הדופן של הזוהר, שנע בצורות משתנות מתחת לחללית, יצר חוויה חזותית ורגשית יוצאת דופן עבור צוות האסטרונאוטים.